Bộ mặt thật của Bitcoin lần nữa dậy sóng

Tỷ phú Charlie Munger, Phó chủ tịch Berkshire Hathaway và cũng là người được coi là cánh tay phải của nhà đầu tư huyền thoại tỷ phú Warren Buffett đã thể hiện quan điểm không tốt về tiền điện tử Bitcoin.

"Tôi ước gì chúng chưa bao giờ được phát minh", Munger nói tại Hội nghị Đầu tư Sohn Hearts and Minds ở Sydney. "Tôi ngưỡng mộ người Trung Quốc, tôi nghĩ họ đã đưa ra quyết định chính xác, đó là chỉ đơn giản là cấm tiệt tiền điện tử", Munger nói.

Charlie Munger, phó chủ tịch tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway thuộc sở hữu của Warren Buffett tin rằng, Trung Quốc đã đưa ra quyết định chính xác trong việc cấm bitcoin. Ảnh: @AFP.

Nói cách khác, Munger ca ngợi Trung Quốc vì đã hạ gục mạnh mẽ các đợt bùng nổ đầu tư tiền điện tử và không để loại đồng ảo này đi quá xa. "Họ đang hành động theo kiểu người lớn", Munger nói. "Họ đã đúng khi từ chối gia nhập thị trường đồng ảo một cách nghiêm khắc". Động thái ủng hộ này được đưa ra khi gần đây, Nhà nước Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn nhiều đối với tiền điện tử, cấm giao dịch ngoài vòng pháp luật và cấm các tổ chức tài chính cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến tiền điện tử, đồng thời thắt chặt các lệnh đàn áp ngành khai thác đồng ảo này.

Munger, người có tài sản ước tính khoảng 2,2 tỷ đô la, theo Forbes cho biết: "Tin tôi đi, những người đang tạo ra tiền điện tử không nghĩ về khách hàng, họ chỉ đang nghĩ về bản thân mình [...] Tôi muốn kiếm tiền bằng cách bán cho mọi người những thứ tốt cho họ, chứ không phải những thứ xấu dành cho họ".

Khi phát biểu với Tiến sĩ Mark Nelson của quỹ đầu cơ Caledonia ở Sydney tại Hội nghị Đầu tư Sohn Hearts and Minds, Munger kết luận rằng, nhìn chung, Mỹ "thua kém" so với quốc gia châu Á như Trung Quốc trong việc siết chặt thị trường tiền điện tử. Thậm chí, Phó chủ tịch Berkshire Hathaway cũng so sánh tiền điện tử với kỷ nguyên dot-com và đổ lỗi cho các dự án tiền điện tử là đến từ sự ích kỷ.

Về Trung Quốc, nơi tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway có các khoản đầu tư lớn, bao gồm cả vào nhà sản xuất xe hơi BYD, ông Munger tỏ ra tích cực, đánh dấu sự tăng trưởng dài hạn của tập đoàn tại quốc gia tỷ dân này.

Đối với mối quan hệ đầy biến động giữa Mỹ và Trung Quốc, ông dự đoán hai nước có thể đạt được một "mối quan hệ có thể chấp nhận được" và Australia có thể đóng vai trò xoa dịu căng thẳng thông qua quan hệ với cả hai nước.

"Tôi nghĩ rằng Australia, với sự can dự sâu rộng của mình vào Trung Quốc, có thể ở một vị trí mang tính xây dựng, Úc có thể khuyến khích cả Hoa Kỳ và Trung Quốc dung hòa lại với nhau hơn", ông Munger nói.

Nhà đầu tư tỷ phú Mỹ, người chưa bao giờ là một fan hâm mộ của bitcoin hiện đã gây ra phản ứng miệt thị trên phương tiện truyền thông xã hội với những lời chỉ trích mới nhất về tiền điện tử. Ảnh: @AFP.

Năm nay, sự quan tâm đến tài sản kỹ thuật số đã tăng vọt, với thị trường tiền điện tử đã nhanh chóng vượt qua giá trị thị trường 3 nghìn tỷ đô la vào tháng 11 và các đồng tiền hàng đầu như bitcoin đã đạt mức giá tăng cao kỷ lục.

Thực ra, đây không phải là quan điểm mới đối với phó chủ tịch 97 tuổi của tập đoàn Berkshire Hathaway. Vào tháng 5/2021, trong đại hội cổ đông thường niên của Berkshire, Munger nói rằng sự ghét bỏ của ông đối với Bitcoin đã ngày một tăng lên trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

"Tất nhiên tôi ghét sự thành công của bitcoin", ông nói. "Tôi không hoan nghênh một loại tiền quá hữu ích đối với những kẻ bắt cóc và tống tiền, v.v., Tôi cũng không thích việc đầu tư hàng tỷ đô la cho ai đó phát minh ra một sản phẩm tài chính mới chỉ đến từ "hư không" như vậy".

Munger còn nói thêm rằng: "Tôi nghĩ tôi nên nói một cách khiêm tốn rằng, toàn bộ sự phát triển chết tiệt này là kinh tởm và đi ngược lại với lợi ích của nền văn minh loài người".

Không thể tránh khỏi, nhiều nhà bình luận từ cộng đồng tiền điện tử đã chế nhạo quan điểm của Munger trên Twitter, cả vì lời khen ngợi của ông ấy đối với Trung Quốc. Thậm chí, một số người trong cộng đồng tiền điện tử sau đó đã phản ứng với những bình luận mới nhất của Munger về Bitcoin. Nhiều người chỉ ra rằng, việc không thể hiểu được công nghệ mới như Bitcoin ở độ tuổi như của Munger không phải là một điều quá đỗi ngạc nhiên.

Thành thật mà nói, tất nhiên những người ủng hộ bitcoin sẽ không đồng ý với Munger. Họ tin rằng, bitcoin là một kho lưu trữ giá trị có thể được sử dụng để bảo vệ chống lại lạm phát. Họ cũng lập luận rằng, bitcoin là một hệ thống tài chính ngang hàng hợp lý. Nhưng trong khi đó Munger đã liên tục chỉ trích bitcoin vì sự biến động cực mạnh của nó.

Jamil Hasan, giám đốc chương trình của loạt podcast về tiền điện tử và blockchain The Crypto Corner lưu ý rằng, ngành công nghiệp tiền điện tử không nên bận tâm khi Munger không đầu tư vào tiền điện tử: "Tôi vẫn thấy ổn nếu Charlie Munger không mua tiền điện tử. Và tôi chắc chắn rằng, có một số thứ mà Charlie Munger mua nhưng tôi lại không thấy cần".

Không chỉ dừng tại đó, một số người chơi trong ngành tiền điện tử cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã cố gắng cấm Bitcoin nhiều lần trong 8 năm qua, nhưng điều đó không ngăn được tiền điện tử này đã có lúc tăng trưởng lên tới hơn 5000%.

Có thể thấy, trong khi một số huyền thoại đầu tư như Munger tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn đối với tiền điện tử, thì những gã khổng lồ đầu tư khác như SkyBridge Capital đang ngày càng lạc quan về Bitcoin. Do đó, nền tảng của Anthony Scaramucci để đầu tư vào các quỹ đầu cơ đã tăng mức độ tiếp xúc với các tài sản liên quan đến tiền điện tử lên gần 150% trong quý 3/2021.