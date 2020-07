Bỏ phận Thái hậu, Hoàng hậu, mẹ chồng nàng dâu mở lầu xanh, thành kỹ nữ với lý do kỳ lạ

Trong thời cổ đại, kỹ nữ lầu xanh có lẽ là những con người thấp kém nhất. Thông thường, những nàng kỹ nữ xuất thân trong những gia đình nghèo hoặc gia đình tội nhân. Họ không có con đường nào khác ngoài việc bán mình để kiếm kế sinh nhai. Hoặc có những cô gái xinh đẹp bị lừa bán vào chốn phong trần ấy.



Người của Hoàng tộc lại cao quý bậc nhất. Thế nhưng, trong lịch sử Trung Hoa có một vị Thái hậu cùng con dâu là Hoàng hậu của mình đã tình nguyện làm kỹ nữ lầu xanh. Chuyện khó tin này được thực hiện bởi Thái hậu Hồ thị - vợ của Vũ Thành Đế thời Bắc Tề.

Hoàng hậu cả gan "cắm sừng" Hoàng đế

Hồ thị là một người phụ nữ có nhan sắc nổi bật và nét quyến rũ động lòng người. Bà được Trường Quảng Vương Cao Trạm lập làm Vương Phi. Thời gian này, Cao Trạm rất sủng ái Vương phi của mình. Họ đã có những thời gian hạnh phúc bên nhau.

Tuy vậy thời thế thay đổi khi Cao Trạm lên ngôi Hoàng đế, lấy hiệu là Vũ Thành Đế. Lúc này, Hồ thị không giữ được sự sủng ái như xưa nữa. Vũ Thành Đế bắt đầu có những việc làm xấu xa hơn xưa. Điển hình là việc ông dùng quyền lực của mình cưỡng đoạt chị dâu Lý Tổ Nga, ép chị dâu phải sinh con cho mình.

Sau cùng Lý Tổ Nga biết sự kháng cự của mình là vô nghĩa nên gật đầu chấp thuận. Tuy vậy, bà vẫn không có chút tình cảm nào với Hoàng đế. Điều này khiến Vũ Thành Đế tức giận, giết luôn con trai của Lý Tổ Nga là Cao Thiệu Đức - cũng chính là cháu của mình để xả cơn tức giận.

Ảnh minh họa.

Những việc làm của Hoàng đế đều được Hoàng hậu Hồ thị mắt thấy tai nghe, khiến bà phẫn uất và bức xúc.

Thế nhưng thân là mẫu nghi thiên hạ, bà không thể “vạch áo cho người xem lưng”. Chưa kể đến việc quyền lực của bà có là gì để đi đối đầu với Hoàng đế. Hoàng hậu quyết định trả thù bằng cách “ông ăn chả bà ăn nem”.

Bà bắt đầu qua lại với Hòa Sĩ Khai - một người thân cận với Hoàng đế. Đây là cái tên rất biết cách vâng lời và biết điều lại đam mê danh lợi.

Nhờ việc Hoàng đế trọng dụng họ Hòa, cho ông tự do ra vào cung nên Hoàng hậu lại càng có cơ hội gặp gỡ, dan díu với vị quan này. Hai người gần như công khai qua lại ngay trong cung mà chẳng sợ tai tiếng.

Một thời gian sau, Vũ Thành Đế qua đời. Hoàng hậu Hồ thị trở thành Thái hậu khi Thái tử Cao Vĩ lên ngôi. Hòa Sĩ Khai cũng trở thành người tình công khai của bà. Hai người ngang nhiên tư thông, chẳng kiêng dè gì cả.

Biết được hành động dâm loạn hậu cung của mẹ, con trai thứ hai của Thái hậu là Cao Nghiễm đã tính kế giết chết Hòa Sĩ Khai.

Trở thành người cô đơn, Thái hậu họ Hồ lại bắt đầu tìm kiếm những “mục tiêu” mới. Lần này, bà để mắt đến hòa thượng có tên Đàm Hiến. Thậm chí để thoải mái qua lại, bà còn tìm thêm 100 hòa thượng khác vào cung với nhiệm vụ cao cả là để cầu cho quốc thái dân an.

Trong số những hòa thượng ấy, có hai người được bà sủng ái nhất. Thái hậu đã bắt họ cải trang thành phụ nữ, bôi bột lên mặt và mặc quần áo nữ giới rồi để luôn trong cung của mình.

Một lần nọ, Hoàng đế Cao Vĩ đến thỉnh an mẹ thì phát hiện ra có hai cung nữ nhan sắc tuyệt đẹp ở đây. Ông muốn lâm hạnh hai nàng nên triệu đến cung của mình.

Sau khi cởi bỏ quần áo, Cao Vĩ phát hiện đây là đàn ông nên ngay lập tức ra lệnh giết chết cả hai. Sau đó Cao Vĩ cũng quyết định giảm lỏng mẹ ruột để bà không tiếp tục tìm kiếm nam nhân bên ngoài nữa.

Thái hậu cùng con dâu mở kỹ viện, trở thành kỹ nữ lầu xanh

Thời gian ấy, Bắc Tề hỗn loạn, hậu cung không ổn định, Hoàng đế bất lực nên bị Bắc Chu tiêu diệt. Thái hậu Hồ thị, Mục Hoàng hậu cùng nhiều cung tần, mỹ nữ cũng bị cuốn vào vòng xoáy loạn lạc khi nước mất nhà tan.

Lúc ấy, Thái hậu và Hoàng hậu đã trốn thoát được khỏi sự truy sát của Bắc Chu. Tề Thái hậu đã đem theo rất nhiều của cải vàng bạc, cùng con dâu chạy đến Bắc Chu tính đến chuyện mở kỹ viện, trở thành kỹ nữ lầu xanh.

Đây được coi là hành động không khó hiểu của hai người phụ nữ từng cao quý nhất Bắc Tề. Đơn giản bởi họ chưa bao giờ phải làm việc nặng, quen được hầu hạ trong cung điện, bây giờ làm sao có thể tự nuôi sống bản thân. Họ quyết định kinh doanh bằng “vốn tự có”.

Ảnh minh họa.

Hồ Thái hậu cùng Mục Hoàng hậu mở một kỹ viện ở ở Bắc Chu để bắt đầu lại cuộc đời. Bình thường, kỹ nữ ở kỹ viện thường rất trẻ tuổi mới hút được khách thế nhưng với kỹ viện của hai người phụ nữ này lại khác. Thái hậu họ Hồ đã 40 nhưng có vẻ đẹp hơn người, thời gian qua lại được chăm sóc tốt nên nhìn chỉ càng thêm phần mặn mà, quyến rũ mà thôi.

Làn da của bà mềm mướt, vóc dáng vẫn lả lướt. Hoàng hậu chỉ mới 20, đẹp như một bông hoa sen. Điều quan trọng nữa là về hiệu ứng truyền miệng khiến cho việc kinh doanh của họ rất thành công. Kỹ viện do Thái hậu mở ra gây chú ý ở Trường An vì có hai người đẹp với xuất thân hơn người. Ai cũng muốn tới để xem lầu xanh do Thái hậu, Hoàng hậu sa cơ sẽ như thế nào.

Để mua được một “đêm vui vẻ” với họ, quan khách phải bỏ ra cái giá trên trời. Hồ Thái hậu trực tiếp quản lý công việc kinh doanh, đồng thời cũng là người tiếp khách. Tiền bạc họ kiếm vào rất đáng kể.

Hồ Thái hậu không hề xấu hổ vì việc làm của mình. Bà thậm chí còn hãnh diện về nó khi có phát ngôn: “Trở thành kỹ nữ còn hạnh phúc hơn làm Thái hậu”.

Cho đến bây giờ, câu chuyện từ Thái hậu biến thành kỹ nữ của Hồ Thái hậu vẫn khiến người ta suy ngẫm. Đúng là cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì, lúc sa cơ thì gốc gác hay chuyện xưa cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Nguồn: Qulishi, Sohu