Bộ phim hiếm hoi của truyền hình Việt quy tụ 4 mỹ nhân tuyệt sắc thập niên 90

Những nẻo đường phù sa là bộ phim truyền hình nổi tiếng được phát sóng lần đầu vào năm 1997 trên kênh HTV, sau đó phát lại nhiều lần trên các kênh truyền hình khác. Phim được dựng bởi đạo diễn Châu Huế và Trần Ngọc Phong, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Khắc Phục.

Khắc họa hành trình và số phận của lớp thanh niên nam nữ Sài Gòn trong thời điểm cao trào cách mạng những năm 1930-1950, đồng thời thuật lại một trang sử bi thương và hào hùng của Thành Đoàn TP.HCM, phim chạm tới trái tim đông đảo khán giả, trở thành một trong những tác phẩm truyền hình đi cùng năm tháng.

Bên cạnh nội dung đặc sắc, phim gây chú ý khi có sự tham gia của một loạt mỹ nhân đình đám giai đoạn này, nổi bật là 4 diễn viên: Diễm My, Diễm Hương, Hồng Ánh, Trịnh Kim Chi, Hồng Ánh...

Diễm My

Diễm My sinh năm 1962 tại Khánh Hòa. Chị bén duyên với sự nghiệp diễn xuất từ năm 1979, khi tham gia bộ phim Trang giấy mới của đạo diễn Nguyễn Bá Tòng. Thời điểm những năm 80, Diễm My được mệnh danh là "nữ hoàng thanh lịch" nhờ vẻ ngoài thanh tú, sự pha trộn hài hòa giữa các đường nét dịu dàng và sắc sảo.

Nghệ sĩ Diễm My trong phim "Những nẻo đường phù sa" và ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: TL)

Trong phim Những nẻo đường phù sa, Diễm My đóng vai chị gái của một chiến sĩ cách mạng. Đây cũng là một trong những vai diễn cuối cùng của chị, trước khi kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức, tạm xa showbiz để chăm sóc gia đình.

Ở tuổi ngoài 60, Diễm My có cuộc sống sung túc, viên mãn. Chị vẫn giữ được vẻ ngoài sang trọng, thanh lịch nhờ tập thể thao, chăm sóc da đều đặn. Trong một cuộc trò chuyện, Diễm My tâm sự: "Ở tuổi này, tôi càng trân trọng những chuyến đi. Mỗi vùng đất lại mở ra một trải nghiệm, hiểu biết mới. Những chuyến đi cũng cho thấy sức khoẻ đang được duy trì ở trạng thái tốt. Sự bình an, hạnh phúc của những người mình được tiếp xúc cũng mang lại niềm vui cho bản thân".

Diễm Hương

Diễm Hương (sinh năm 1970) tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM). Những năm 1980, cô được đánh giá là tên tuổi ăn khách bậc nhất, bảo chứng của dòng phim "mì ăn liền". Sở hữu vẻ ngoài kiều diễm, Diễm Hương cũng thường xuyên xuất hiện trên ảnh lịch, pano, băng rôn, vở học sinh...

Diễm Hương trong phim "Những nẻo đường phù sa". (Ảnh TL)

Trong phim Những nẻo đường phù sa, Diễm Hương thoát khỏi hình ảnh tiểu thư lá ngọc cành vàng để nhập vai một nữ chiến sĩ cách mạng. Đây được coi là một điểm nhấn nổi bật của cô trong sự nghiệp.

Hình ảnh mới của Diễm Hương bên cạnh diễn viên Lý Hùng. (Ảnh: FBNV)

Sau chuyện tình cảm đổ vỡ với doanh nhân Juan Minh, Diễm Hương kết hôn với người chồng làm luật sư hơn cô 18 tuổi và sang Canada định cư. Thỉnh thoảng, Diễm Hương về Việt Nam thăm gia đình và gặp gỡ bạn bè. Không có nhiều thông tin về gia đình của Diễm Hương nhưng một vài nguồn tin cho rằng cô hiện tại đã có 4 người con và không ai trong đó chọn nối bước mẹ hoạt động nghệ thuật.

Trịnh Kim Chi

Diễn viên Trịnh Kim Chi (sinh năm 1971) từng tốt nghiệp khoa Diễn viên của Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Đến năm 1994, chị đăng ký dự thi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Nữ diễn viên đoạt ngôi vị Á hậu 2, còn Á hậu 1 thuộc về Tô Hương Lan và Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy. Sau khi giành danh hiệu, chị trở thành một trong những người đẹp đình đám của thập niên 90, thường xuyên xuất hiện trên ảnh lịch.

Trịnh Kim Chi có hành trình nghệ thuật ấn tượng sau bộ phim "Những nẻo đường phù sa". (Ảnh: TL)

Trong phim Những nẻo đường phù sa, chị vào vai Tuyết - một thôn nữ Nam bộ chất phác đem lòng cảm mến Nhã (Thiệu Ánh Dương) nhưng sau đó lại trở thành vợ luật sư Nguyễn (Huỳnh Anh Tuấn). Những năm qua, Trịnh Kim Chi vẫn dành nhiều đóng góp cho sân khấu kịch TP.HCM. Nữ diễn viên cũng chăm chỉ tham gia các bộ phim, gameshow truyền hình.

Vẻ đẹp kiều diễm của Trịnh Kim Chi ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: TL)

Đầu năm 2024, chị được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân trong đợt phong tặng lần thứ 10.

Hồng Ánh

Hồng Ánh sinh năm 1977 tại Trà Vinh, cô bắt đầu sự nghiệp của mình trong bộ phim truyền hình Người đẹp Tây Đô năm 1995. Tuy không sở hữu một nhan sắc lộng lẫy, vẻ dịu dàng, duyên dáng của Hồng Ánh dễ dàng chinh phục khán giả.

Hồng Ánh trong phim "Những nẻo đường phù sa". (Ảnh: TL)

Trong Những nẻo đường phù sa, Hồng Ánh vào vai Mai - một thiếu nữ Nam bộ tham gia du kích, góp phần vào chiến thắng của quân dân Nam bộ trong kháng chiến chống Pháp. Với lối diễn dung dị, vắt kiệt cảm xúc để nhập vai, Hồng Ánh sau đó thành công với nhiều giải thưởng điện ảnh uy tín khi tham gia các phim Đời cát, Thung lũng hoang vắng...

Nhan sắc Hồng Ánh thuở đôi mươi. (Ảnh: FBNV)

Cô là người đầu tiên và duy nhất giành giải thưởng ở cả ba hạng mục diễn viên triển vọng, nữ diễn viên chính xuất sắc, nữ diễn viên phụ xuất sắc của Liên hoan phim Việt Nam. Vai diễn Hạnh trong bộ phim Trăng nơi đáy giếng (2007) từng giúp cô giành được hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải thưởng Cánh diều vàng, Liên hoan phim Việt Nam tại Pháp và đặc biệt là Liên hoan phim Quốc tế Dubai.

Về chuyện tình cảm, Hồng Ánh kết hôn với nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn. Cả hai sống êm đềm, kín tiếng, ít xuất hiện trên truyền thông.