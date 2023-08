Bộ Quốc phòng Australia có thể bị phạt hơn 1 triệu USD do cá sấu tấn công binh sĩ

Ảnh minh họa. Nguồn: smh.com.au

Hai binh sĩ bị con cá sấu dài 2,5 mét tấn công gần thị trấn ven biển Portland Roads, cách thành phố Cairns khoảng 800 km về phía Bắc. Tại thời điểm đó họ nhận nhiệm vụ vận chuyển một tàu đổ bộ nhỏ từ Darwin đến Townsville để bảo trì.

Hai binh sĩ này được phép đi câu bằng thuyền bơm hơi quân sự tại làng chài ven biển vốn nổi tiếng có cá sấu. Sau khi neo thuyền, hai binh sĩ đi bơi. Con cá sấu đã kéo một người xuống nước trong khi binh sĩ còn lại chiến đấu với con vật để cứu đồng đội.

Hai binh sĩ này sau đó đã thoát khỏi hàm cá sấu và quay trở lại thuyền. Họ đều bị thương và được đưa đến bệnh viện điều trị.

Comcare, cơ quan quốc gia về sức khỏe và an toàn lao động, ngày 11/8 cho biết Bộ Quốc phòng Australia bị cáo buộc vì không tuân thủ các qui định theo Đạo luật An toàn và Sức khỏe Lao động 2011.

Comcare cáo buộc rằng Bộ Quốc phòng đã không đào tạo binh sĩ cũng như cung cấp và duy trì một hệ thống làm việc an toàn, bao gồm cả việc thực hiện các chính sách cấm quân nhân vào vùng nước có cá sấu sinh sống trừ khi tham gia chiến dịch hoặc có lý do an toàn. Comcare cũng cáo buộc rằng Bộ Quốc phòng Australia đã không tiến hành đánh giá rủi ro và đưa ra tóm tắt an toàn chi tiết về nguy cơ bị cá sấu tấn công.

Nếu bị kết tội, Bộ Quốc phòng Australia có thể bị phạt tối đa 1,5 triệu USD.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Australia cho biết họ vẫn biết ơn người dân địa phương và lượng lượng cứu hộ khẩn cấp đã tham gia giải cứu trong vụ việc. Bộ Quốc phòng Australia đồng thời nhấn mạnh không bình luận gì thêm bởi vấn đề đang được tiến hành theo thủ tục pháp lý.