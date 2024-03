Bộ Quốc phòng triển khai nhiệm vụ về chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2024

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, phát biểu kết luận hội nghị Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã biểu dương những kết quả nổi bật trong CĐS và thực hiện Đề án 06 trong Bộ Quốc phòng năm 2023. Định hướng những nhiệm vụ trong tâm của năm 2024, Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định, Bộ Quốc phòng đã Ban hành kế hoạch CĐS năm 2024 với chủ đề "Mở rộng hạ tầng đồng bộ, rộng khắp, sáng tạo ứng dụng số, tiếp tục phát triển dữ liệu số để nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành" và xác định nội dung đột phá về CĐS năm 2024, đó là "Phát triển hạ tầng số và nguồn nhân lực phục vụ CĐS". Trong đó có 64 nhiệm vụ được giao cho các cơ quan, đơn vị với các chỉ tiêu, yêu cầu kết quả và mốc thời gian cụ thể.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh Bộ QP

Cùng với hoàn thiện hệ thống hành lang pháp lý, Bộ Quốc phòng xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử tại các cơ quan, đơn vị; hoàn thiện hệ thống các hướng dẫn phục vụ quản lý, triển khai, thúc đẩy CĐS trong Bộ Quốc phòng; triển khai đường truyền số liệu quân sự đến các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin phục vụ CĐS; triển khai mạng máy tính quân sự tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức ứng dụng Cổng kết nối an toàn thông tin liên mạng nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng số đồng bộ, liền mạch, an toàn phục vụ CĐS; đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục phát triển ứng dụng số đi đôi với dữ liệu số; đảm bảo an toàn thông tin về CĐS; đồng thời tích cực tuyên truyền về CĐS.

Đối với nhiệm vụ thực hiện Đề án 06 năm 2024, Bộ Quốc phòng ban hành kế hoạch thực hiện gồm 40 nội dung cụ thể thuộc 5 nhóm nhiệm vụ chính. Trong đó tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao tại Đề án 06 và các văn bản liên quan; nghiên cứu, hoàn thiện hành lang pháp lý để khai thác, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và các nhiệm vụ quốc phòng; tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật thông tin trong khai thác, phát triển ứng dựng dữ liệu về dân cư. Đồng thời tiếp tục phát huy cơ chế phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an nhằm khai thác hiệu quả giữ liệu quốc gia về dân cư trong Bộ Quốc phòng...

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng giao các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp nhu cầu, bảo đảm thiết bị bảo mật cơ yếu theo lộ trình phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, ưu tiên cho các đơn vị điểm thuộc đề án CĐS. Cục Nhà trường chủ trì, tạo đột phá về nội dung đào tạo CĐS trong các học viện, nhà trường Quân đội; ứng dụng, khai thác dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác tuyển sinh quân sự 2024. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Bộ Tư lệnh 86 tạo đột phá trong khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ nhiệm vụ quản lý biên giới và kiểm soát xuất nhập cảnh… Các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ về CĐS và thực hiện Đề án 06.