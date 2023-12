Bộ Tài chính Israel đề xuất giải thể 10 bộ không cần thiết để tiết kiệm ngân sách thời chiến

Binh sĩ Israel tiến hành chiến dịch trên bộ chống phong trào Hamas tại Gaza

Theo tờ The Times of Israel, các bộ mà Bộ Tài chính nước này muốn đóng cửa là: Bộ Định cư và Truyền giáo Quốc gia, Bộ Truyền thống Jerusalem và Do Thái, Bộ Tình báo, Bộ Phát triển Negev và Galilee, Bộ Hợp tác Khu vực, Bộ Vấn đề Người di cư và Bình đẳng Xã hội, Bộ Chiến lược, Bộ Di sản và Bộ Nâng cao Địa vị Phụ nữ.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng khuyến nghị cắt giảm 1,4 tỷ USD trong quỹ liên minh, thực hiện các biện pháp như chấm dứt trợ cấp giá xăng, tăng thuế thuốc lá và tăng thuế trong quỹ nghiên cứu nâng cao.

Nếu không có lựa chọn nào khác, Bộ Tài chính Israel có thể khuyến nghị tăng thuế VAT đối với hầu hết hàng tiêu dùng. Hiện thuế VAT ở mức 17%.

Trước đó, hồi 13/11, Bộ Tài chính Israel cho biết nước này đã vay nợ khoảng 7,8 tỷ USD kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Hamas ở Dải Gaza. Theo đài RT, 4,1 tỷ USD trong số đó là khoản nợ bằng USD được huy động từ các đợt phát hành trên thị trường quốc tế.

Chính phủ Israel đã tăng đáng kể chi phí để có tiền cho quân đội và bồi thường cho các doanh nghiệp gần biên giới Dải Gaza, cũng như gia đình các nạn nhân và con tin bị Hamas bắt giữ. Tất cả những khoản này đã gây thâm hụt ngân sách kỷ lục mà trong tháng 10 đã tăng vọt lên 6 tỷ USD, tăng hơn 7 lần so với một năm trước.

Bộ Tài chính Israel cũng đã công bố kế hoạch vay thêm 75% trong tháng 11 so với tháng trước.

Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Israel Amir Yaron đã kêu gọi chính phủ cân bằng với việc hỗ trợ nền kinh tế và duy trì vị thế tài chính lành mạnh.

Theo các nhà kinh tế, cam kết của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về hỗ trợ những người bị ảnh hưởng do cuộc xung đột với Hamas sẽ làm tăng mạnh thâm hụt và tỷ lệ nợ trên GDP cho đến năm 2024.

Tháng 10, tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế S&P đã hạ xếp hạng của Israel từ mức ổn định xuống tiêu cực. Tiếp theo, hãng Fitch cảnh báo rằng cuộc xung đột kéo dài có thể dẫn đến suy giảm đáng kể điểm tín nhiệm của Israel.

Quân đội Israel đã huy động khoảng 400.000 quân dự bị và các quan chức nước này ước tính rằng 250.000 người Israel đã phải di dời ít nhất là tạm thời, đặc biệt là khỏi các khu vực được coi là dễ bị tấn công, khiến nhiều người không thể đi làm.

Theo Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel, khoảng 20% nhân viên Israel không làm việc do nghĩa vụ quân sự hoặc phải di dời. Ước tính thiệt hại cho nền kinh tế do thiếu người lao động đã lên tới khoảng 13 tỷ shekel, tương đương 3,6 tỷ USD vào giữa tháng 11.

Theo ước tính của Cơ quan Đổi mới Israel, trong lĩnh vực công nghệ của nước này, trung bình từ 10% đến 15% lực lượng lao động đã được gọi đi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tháng 11, Ngân hàng Trung ương Israel đã hạ dự báo tăng trưởng, ước tính GDP vào năm 2023 và 2024 chỉ tăng trưởng 2% hàng năm, giảm so với dự báo trước đó là 3%. Ngân hàng này cũng dự báo chi tiêu của chính phủ do chiến tranh sẽ đạt tổng cộng khoảng 43,2 USD vào cuối năm 2025.