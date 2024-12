Lực lượng Ukraine ở chiến trường Kupiansk. Ảnh Ukrinform

"Tình hình ở mặt trận vẫn còn khó khăn, kẻ thù, sử dụng ưu thế về nhân lực và trang thiết bị, đang tấn công các vị trí của chúng tôi", thông báo cho biết.



Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngày 22/12 lực lượng vũ trang Nga đã giải phóng các khu định cư Lozovaya ở vùng Kharkov và Krasnoye ở DPR.



Ngoài ra, pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, Paladin do Mỹ sản xuất và pháo tự hành FH-70 155 mm do Anh sản xuất cũng bị phá hủy. Các hệ thống phòng không đã bắn hạ một tên lửa dẫn đường tầm xa Neptune, hai hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất và 100 máy bay không người lái kiểu máy bay.

Ukraine mất tới 55 quân nhân trong ngày qua ở khu vực hoạt động của nhóm quân Nga "Miền Bắc" theo hướng Kharkov, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

"Các đơn vị của nhóm quân Miền Bắc theo hướng Kharkov đã đánh bại đội hình vũ trang của lữ đoàn cơ giới Ukraine và lữ đoàn phòng thủ kỹ thuật trong các khu định cư Borshchevaya, Kazachya Lopan và Volchansk ở tỉnh Kharkov. Ukraine đã mất tới 55 quân nhân, 6 phương tiện và 5 khẩu pháo D-30 122 mm", báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.