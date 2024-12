Một chuyến hàng vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine. Ảnh Getty

Phát biểu tại cuộc họp báo của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ông Nebenzia cáo buộc các quốc gia thành viên NATO lợi dụng cuộc xung đột ở Ukraine để làm giàu cho ngành công nghiệp quốc phòng của họ.

"Ai cũng biết rằng Ukraine đã trở thành một mỏ vàng thực sự cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ, Anh và các đồng minh của họ. Nhưng chính các công ty Mỹ mới là bên hưởng lợi nhiều nhất từ cuộc xung đột này", ông nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao Nga cáo buộc các nước phương Tây đang ưu tiên lợi ích kinh tế hơn hòa bình. "Theo số liệu mới nhất, một nửa tổng doanh số bán vũ khí năm 2023 được xử lý bởi 41 tập đoàn Hoa Kỳ trong số 100 tập đoàn hàng đầu. Họ đã nhận được 317 tỷ đô la, tương đương 50% doanh thu bán vũ khí toàn cầu", ông Nebenzia cho biết.

Đại diện Liên hợp quốc của Nga đã trích dẫn một báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), lưu ý rằng tổng doanh thu của 100 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới vào năm 2023 đạt 632 tỷ đô la.

"Sẽ là ngây thơ khi mong đợi những thương nhân vô đạo đức này, những người đã nếm mùi lợi nhuận, sẽ từ bỏ việc kiếm lợi nhuận vì những người dân Ukraine khốn khổ đó", ông lập luận.

Ông Nebenzia tiếp tục cho rằng các công ty quân sự phương Tây "thường hành động thông đồng với chế độ Kiev", trích dẫn ví dụ về 25 công ty tư vấn và vận động hành lang nước ngoài bắt đầu đại diện cho lợi ích của Ukraine miễn phí sau khi cuộc xung đột bắt đầu. Ông đặc biệt đề cập đến BGR Government Affairs, ban lãnh đạo của công ty này đã công khai ủng hộ việc tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev và cũng đại diện cho Raytheon Company, một nhà cung cấp vũ khí lớn của Mỹ. Ông Nebenzia cũng cáo buộc rằng tổ hợp công nghiệp-quân sự Mỹ tài trợ cho các nhóm nghiên cứu, những kết luận của họ sau đó được các phương tiện truyền thông trích dẫn.

Trước đó ngày 18/12, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo rằng Ukraine đã bắn 6 tên lửa ATACMS do Mỹ tài trợ và 4 tên lửa hành trình phóng từ trên không Storm Shadow do Anh sản xuất vào nhà máy hóa chất Kamensky ở Vùng Rostov ở miền nam nước Nga. Ngày 20/12, để trả đũa cuộc tấn công, quân đội Nga tuyên bố đã tấn công một trung tâm chỉ huy của Ukraine và nhắm vào các cơ sở lắp đặt hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ cung cấp.

Nga liên tục tuyên bố rằng viện trợ của phương Tây không thể ngăn cản lực lượng của họ hoàn thành mục tiêu của hoạt động quân sự hoặc thay đổi kết quả cuối cùng của cuộc xung đột. Moscow lập luận rằng bằng cách hỗ trợ Kiev, họ chỉ kéo dài cuộc xung đột.