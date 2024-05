Chiều 3/5, tại Hà Nội, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) của Quốc hội tiếp tục Phiên họp toàn thể lần thứ 10, thẩm tra chính thức dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Trung tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho biết, Luật Cảnh vệ được Quốc hội khoá XIV thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2018, qua 5 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được đã xuất hiện một số vướng mắc, bất cập cần phải được sửa đổi, bổ sung, tập trung ở các nhóm vấn đề: Đối tượng cảnh vệ; biện pháp, chế độ cảnh vệ; nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng cảnh vệ.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh Bộ Công an

Về nhóm đối tượng cảnh vệ là con người, dự thảo luật bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư; Chánh án Toà án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Về nhóm đối tượng cảnh vệ là sự kiện đặc biệt quan trọng, Luật Cảnh vệ quy định tiêu chí hội nghị, lễ hội do Nhà nước tổ chức được xác định là sự kiện đặc biệt quan trọng chưa phù hợp với thực tiễn công tác cảnh vệ về bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật triển khai thực hiện công tác của lực lượng cảnh vệ. Công tác cảnh vệ luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất trắc, khó lường, ngoài việc bảo đảm an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ còn phục vụ tích cực cho công tác đối ngoại, hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước với bạn bè quốc tế. Do đó, thực tiễn công tác cảnh vệ đòi hỏi pháp luật phải có những quy định để kịp thời điều chỉnh khi xuất hiện các yêu cầu về an ninh hoặc đối ngoại.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đề cập tới vấn đề. Trong đó ông nhấn mạnh sự cần thiết phải quy định khoản 6, Điều 10 của dự thảo luật khi bổ sung thẩm quyền Bộ trưởng Bộ Công an quyết định áp dụng biện pháp cảnh vệ trong trường hợp cấp thiết.

Thứ trưởng Hùng cho biết, thực tế áp dụng Luật Cảnh vệ từ năm 2017 đến nay đã có 57 đoàn triển khai công tác cảnh vệ đối với nhiều đối tượng khác để kịp thời giải quyết các yêu cầu của thực tiễn đặt ra, hoặc theo đề nghị của các ban, bộ, ngành, mà lúc đó luật chưa quy định. Người quyết định sự kiện hoặc đối tượng ấy xuất hiện trên lãnh thổ Việt Nam là đối tượng cảnh vệ thì không ai khác là Bộ trưởng Bộ Công an; nếu không áp dụng đối tượng cảnh vệ thì sẽ uy hiếp đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đồng thời cũng phù hợp khoản 2 Điều 14 của Hiến pháp.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết thêm, qua thảo luận, nhiều đại biểu ủng hộ đề nghị giữ nguyên vấn đề này, nên gắn với khoản 2 Điều 14 Hiến pháp thì rất đúng, trình Quốc hội cho ý kiến.