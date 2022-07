Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen các đơn vị, cá nhân cứu 4 người trong vụ cháy ở Hà Nội

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cõng người ra khỏi đám cháy.

Trong thư khen, Đại tướng Tô Lâm nêu: Lãnh đạo Bộ Công an nhận được báo cáo, khoảng gần 1 giờ sáng, ngày 18/7, xảy ra vụ cháy lớn tại số nhà 378 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, đồng thời xin chi viện 2 xe chữa cháy của Công an quận Ba Đình nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Đám cháy đã bao trùm toàn bộ diện tích tầng 1, trong nhà có 4 người mắc kẹt trên tầng mái, đang hoảng loạn, kêu cứu. Các tầng của ngôi nhà có nhiều khói, khí độc, nếu không được cứu nạn và di chuyển ra bên ngoài, những người bên trong có nguy cơ tử vong.

Trước tình huống trên, Công an quận Hoàn Kiếm đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy triển khai phương án, nhanh chóng tổ chức tìm kiếm, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt.

Ngay lập tức, các lực lượng triển khai đội hình tổ chức cứu chữa, nỗ lực dập tắt đám cháy tại tầng 1. Nhanh chóng phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy Công an quận Ba Đình, khẩn trương di chuyển lên các tầng tìm kiếm, tiếp cận và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ đưa toàn bộ người bị nạn thoát khỏi đám cháy an toàn, không để xảy ra thương vong.

Bộ trưởng Bộ Công an đặc biệt biểu dương, khen ngợi Công an TP.Hà Nội và các cá nhân, đơn vị trực tiếp tham gia chữa cháy. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã mưu trí, dũng cảm, không sợ hiểm nguy, gian khổ, kịp thời dập tắt đám cháy và giải cứu kịp thời 4 nạn nhân, đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân, thể hiện tinh thần, trách nhiệm với nhân dân đã để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.