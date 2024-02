Bộ trưởng Bộ Công an trao Quyết định công nhận Ngày truyền thống lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam

Ngày 21/2, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về Ngày truyền thống lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống của lực lượng này (21/2/1962 – 21/2/2024).

Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định công nhận Ngày truyền thống đến lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ảnh: Bộ Công an

Theo Thiếu tướng Phan Văn Lai - Trưởng Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ngay sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết (năm 1954), đế quốc Mỹ đã phá hoại Hiệp định, dựng nên chế độ bù nhìn Ngô Đình Diệm, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa và căn cứ quân sự kiểu mới. Trước âm mưu và hành động của kẻ thù, Đảng ta đã chủ trương chi viện cho cách mạng miền Nam để tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ chống Mỹ, cứu nước.

Hòa bình lập lại, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, các cựu chiến binh vẫn tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vươn lên không ngừng, lập nhiều thành tích mới, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Thiếu tướng Phan Văn Lai, Trưởng Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Bộ Công an

Ghi nhận những chiến công, thành tích xuất sắc của các cựu chiến binh, ngày 1.9.2020, lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước và ngành Công an.

Ngày 19/9/2023, Bộ Công an đã quyết định lấy ngày 21/2 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa to lớn, mãi mãi được ghi vào lịch sử CAND Việt Nam.

Tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định công nhận Ngày truyền thống đến lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Dịp này, để tuyên dương công trạng và tri ân đối với các cán bộ công an chi viện, Đảng ủy Công an Trung ương đã tặng bức trướng "Kiên trung, bất khuất, mưu trí, dũng cảm", tặng hoa, tặng quà lực lượng Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ sự tri ân đối với các Anh hùng, liệt sĩ nói chung, các đồng chí cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam nói riêng đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Những công lao, đóng góp và sự hy sinh to lớn của lực lượng CAND trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi là niềm tự hào, là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc ta. Lực lượng CAND luôn ghi nhớ công ơn của các Anh hùng, liệt sĩ Công an đã anh dũng hy sinh; tri ân sâu sắc đối với các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Công an đã hy sinh một phần xương máu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn tin tưởng và mong muốn, các cán bộ, chiến sĩ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với tinh thần "Tuổi cao, gương sáng", tiếp tục theo dõi và tham gia đóng góp ý kiến tâm huyết với lực lượng CAND để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ CAND nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 ngày 16.3.2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, có nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, xứng đáng với 8 chữ vàng: "Kiên trung, bất khuất, mưu trí, dũng cảm".