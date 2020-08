Bộ trưởng Công an bổ nhiệm thượng tá Tô Anh Dũng kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư

Chiều nay (17/8), Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, đồng thời ra mắt Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư; công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về nhân sự.

Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư là dự án công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, chưa từng có trong tiền lệ, có một vai trò, vị trí, ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống xã hội. Trong đó, Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư là trung tâm của hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong toàn quốc. Thượng tá Tô Anh Dũng tuyên thệ khi nhận nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (ảnh Báo Nhân dân). Với việc ra đời trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, mỗi người sẽ được cấp một số định danh cá nhân từ khi sinh ra đến tuổi quy định phải được cấp căn cước công dân để phù hợp số định danh cá nhân. 12 số trên thẻ căn cước công dân chính là số định danh của mỗi người. Bộ trưởng Công an bổ nhiệm 4 Phó GĐ Công an và 1 Phó Hiệu trưởng Trên cơ sở có số định danh cá nhân, căn cước công dân, xây dựng hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để quản lý hộ khẩu, hộ tịch và làm cơ sở dùng chung cho tất cả các bộ, ngành, địa phương trong giải quyết việc của người dân theo hướng đơn giản hóa, thuận tiện. Tại buổi lễ cũng diễn ra công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư. Trước khi được bổ nhiệm về làm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, thượng tá Tô Anh Dũng giữ chức Trưởng Công an quận Long Biên (Hà Nội). Hiện ông cũng kiêm thêm chức danh Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.

