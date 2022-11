Cụ thể, ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ GTVT kiêm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, thay ông Nguyễn Văn Thể. Ông Thể hiện đã chuyển công tác, giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng kiêm thêm chức danh mới. Ảnh Đ.X

Trước đó, sau khi giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT, ông Nguyễn Văn Thắng đã đảm nhiệm thêm nhiệm vụ Phó trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

Theo Quyết định 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và triển khai các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong phạm vi cả nước...

Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia hiện là Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh.