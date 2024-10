Thượng tá Công an được biệt phái đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy

Công an tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ (ngày 21/10).

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Sóc Trăng công bố Quyết định biệt phái công tác có thời hạn đối với Thượng tá Cao Thiện Hải, Trưởng Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Sóc Trăng đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng, để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Thượng tá Cao Thiện Hải (áo trắng) được Bộ trưởng Bộ Công an biệt phái đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Trong buổi lễ, Công an tỉnh Sóc Trăng còn công bố quyết định về việc điều động cán bộ đối với 4 sĩ quan, gồm:

Thượng tá Nguyễn Hoàng Em, Phó Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Kế Sách;

Thượng tá Phạm Thị Kha, Phó Trưởng Phòng An ninh nội địa đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Sóc Trăng;

Trung tá Mai Thị Yến Linh, Phó Trưởng Công an huyện Long Phú đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Sóc Trăng;

Trung tá Nguyễn Hoài Nhi, Phó Trưởng Phòng An ninh nội địa đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Long Phú.