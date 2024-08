Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang dự ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Hòa Bình

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2024) và 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2024), ngày 2/8, Ban Chỉ đạo 09 tỉnh Hòa Bình phối hợp với Ban Chỉ đạo 09 huyện Tân Lạc tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.

Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Tuấn Linh.

Dự Ngày hội, về phía tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Nguyễn Phi Long - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Huyện Tân Lạc là đơn vị đăng ký tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Hòa Bình năm 2024. Trong đó, xã Phong Phú được chọn làm điểm tổ chức ngày hội. Xã có trên 92% dân số là người dân tộc Mường. Đây là cái nôi văn hóa của vùng Mường Bi - một trong 4 vùng Mường nổi tiếng của tỉnh Hòa Bình.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Tuấn Linh.

Tiếp nối và phát huy truyền thống cách mạng, những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển, nên tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, kéo giảm. Trên địa bàn xã không có tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội.

Đặc biệt xã Phong Phú đã chuyển hóa ra khỏi diện địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Nhiều thôn xóm, xã, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về an ninh trật tự. Với kết quả đạt được, xã Phong Phú là 1 trong 2 xã đầu tiên của huyện Tân Lạc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Các đại biểu dự ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Tuấn Linh.

Phát biểu tại ngày hội, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Hòa Bình nói chung, chính quyền và nhân dân xã Phong Phú nói riêng trong thời gian qua. Đặc biệt đã chuyển hóa xã có địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

Bộ Trưởng Bộ công an đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua khác; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân nói riêng, tỉnh nói chung.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng kỷ niệm chương cho 7 cá nhân. Ảnh: Tuấn Linh.

Tại ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình - Bùi Văn Khánh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Tân Lạc và xã Phong Phú đã đạt được thời gian qua.

Trên cơ sở kết quả tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Hòa Bình năm 2024 tại xã Phong Phú, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đề nghị các huyện, thành phố nghiên cứu, rút kinh nghiệm và triển khai thực hiện có hiệu quả ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Thượng tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an trạo tặng 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Phong Phú. Ảnh: Tuấn Linh.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng kỷ niệm chương cho 7 cá nhân; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Công an tỉnh Hòa Bình tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân.

Cũng tại ngày hội, Bộ Công an cũng đã tặng quà cho UBND xã Phong Phú và tặng quà 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Phong Phú. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tặng quà cho Đảng bộ chính quyền nhân dân xã Phong Phú, huyện Tân Lạc. Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức trao tặng 01 Nhà tình nghĩa; Hội chữ thập đỏ và VNPT Hòa Bình tặng 40 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo vượt khó.

Trong phạm vi ngày hội cũng đã diễn ra các hoạt động: Cấp căn cước cho nhân dân và hướng dẫn cài đặt, đăng ký, sử dụng ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử; Khám và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân; thi đấu thể thao và trưng bày sản phẩm địa phương.