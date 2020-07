Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói gì khi thăm, làm việc tại huyện Kim Sơn của tỉnh Ninh Bình?

"UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị cần rà soát quỹ đất trồng lúa toàn quốc, đất sản xuất lúa hàng năm đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, xuất khẩu, qua đó phân bổ chỉ tiêu cho các tỉnh, thành phố để chỉ đạo sản xuất lúa đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu. Đồng thời cần có chính sách hỗ trợ đặc thù cho các vùng trồng lúa nhằm đảm bảo an ninh lương thực" - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường.