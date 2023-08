Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các cố lãnh đạo Bộ Công an

Hướng tới kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023), Quốc khánh 2/9, 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2023), ngày 7/8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới tri ân, thăm hỏi thân nhân gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các cố lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Bộ Công an

Bộ trưởng Tô Lâm đã tới thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sĩ cách mạng kiên trung; vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm đã tới thăm hỏi thân nhân gia đình và tưởng nhớ các đồng chí: Đại tướng Trần Đại Quang, cố Chủ tịch nước, cố Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Giản, cố Giám đốc Việt Nam Công an vụ; đồng chí Trần Quốc Hoàn, cố Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Lê Minh Hương, cố Bộ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm đến thắp hương và thăm hỏi gia đình đồng chí Lê Giản, cố Giám đốc Việt Nam Công an vụ.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ. Ông mong muốn, thân nhân các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, góp phần xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.