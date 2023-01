Top địa điểm du xuân đầu năm 2023: Đỉnh Fansipan - Nóc nhà Đông Dương

Theo đó, du khách có thể trải nghiệm đi cáp treo, sau đó là đi tàu hỏa leo núi trên đỉnh Fansipan. Với những trải nghiệm này, du khách có thể ngắm thung lũng Mường Hoa với những thửa ruộng bậc thang giữa màn sương mờ ảo hay toàn cảnh thiên nhiên trên đỉnh núi cao nhất Việt Nam, du khách không thể bỏ lỡ cơ hội được check in tại cột cờ Tổ Quốc ở nơi cao nhất Việt Nam.

Top địa điểm du xuân đầu năm 2023. Ngắm thung lũng Mường Hoa từ boong cáp treo (Ảnh: @ian_tang)

Bên cạnh du khách có thể đến những địa điểm vui chơi giải trí là những quần thể tâm linh thu hút nhiều du khách dịp đầu năm như Thanh Vân Đắc Lộ, Thác nước 9 tầng hay con đường La Hán hội tụ 18 bức tượng Phật.



Chinh phục "nóc nhà Đông Dương" là trải nghiệm không thể bỏ lỡ (Ảnh: Nguyễn Linh Trang)

Du khách hòa mình vào không gian lễ hội Tây Bắc với Hội xuân mở cổng trời từ mùng 6 Tết và hàng loạt các chương trình ưu đãi dịp đầu năm mới.



Top địa điểm du xuân đầu năm 2023: Cầu kính Rồng Mây

Đến Sa Pa, du khách sẽ có cơ hội được trải nghiệm những cái "nhất" tại đây. Một điểm dừng chân ấn tượng tiếp theo mà du khách nên cân nhắc khi đặt chân tới Sa Pa là Cầu kính Rồng Mây - cây cầu kính cao và dài nhất khu vực Đông Nam Á.

Cầu kính được xây dựng bên vách núi đá Hoàng Liên Sơn với độ cao 1000m so với mực nước biển. Đây chắc hẳn sẽ là trải nghiệm thách thức các du khách sợ độ cao nhưng hứa hẹn sẽ mang là những khoảnh khắc ấn tượng khó quên.

Top địa điểm du xuân đầu năm 2023. Địa điểm độc đáo bậc nhất Sa Pa (Ảnh: @ben.nguyenpq)

Du khách có thể thử sức với các trò chơi mạo hiểm như nhảy Bungee, chơi dù lượn hay trải nghiệm Zipline đầy kích thích bên cạnh trải nghiệm có một không hai với thang máy ngoài trời hay ngắm Sa Pa nên thơ từ cầu kính.



Top địa điểm du xuân đầu năm 2023: Vườn vô cực Sa Pa

Vườn vô cực Sa Pa là địa điểm thu hút lượng lớn khách du lịch bởi tổ hợp nhiều tiểu cảnh để du khách thỏa sức ""sống ảo cùng các phong cảnh khác nhau dựa trên những địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới.

Du khách có thể đắm mình vào làn nước trong xanh giữa thiên cảnh Sa Pa thơ mộng với hồ bơi vô cực và chiêm ngưỡng không gian mộng mơ với các loài hoa rực rỡ tại vườn hoa vô cực. Bên cạnh đó, nhà Hobbit và Cầu săn mây là những "đặc sản" có tiếng tại vườn vô cực Sa Pa.

Điểm dừng chân ra đời nhiều bộ ảnh sống ảo (Ảnh: Vườn Vô Cực Sapa)

Top địa điểm du xuân đầu năm 2023: Bản Cát Cát



Bản Cát Cát là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất tại "phố núi trong sương". Khi đến đây, du khách sẽ lạc vào không gian của những cổ xưa tại ngôi làng của người Tây Bắc. Đắm chìm trong không gian thiên nhiên núi rừng đậm chất Sa Pa với những con đường lát đá, những làng nghề truyền thống của người dân bản địa. Đừng quên thuê trang phục, thưởng thức ẩm thực bản địa hay tìm hiểu về các nghề truyền thống của người dân tại đây.

Bản Cát Cát - điểm dừng chân mang màu sắc Sa Pa

Top địa điểm du xuân đầu năm 2023: Best View - Hầu Thào



Được mệnh danh là khu check in hoàng hôn đẹp nhất tại "xứ sở xương mù", thiên đường check in này tọa lạc tại phường Cầu Mây, Sa Pa. Du khách có thể đến Best View để săn mây vào lúc bình minh hoặc ngồi nhâm nhi tách trà và tán gẫu với người thân bạn bè đón hoàng hôn. Du khách có thể thả mình trong không gian của núi rừng Tây Bắc, thoát khỏi nhịp sống bộn bề của thành phố.

Địa điểm "đẹp như tranh" này xứng danh với tên gọi Best View của nó, hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho du khách dịp du xuân tại Sa Pa.

Khung cảnh hữu tình tại Best View Hầu Thào (Ảnh: Best View Sapa)

Top địa điểm du xuân đầu năm 2023: Chợ Tình Sa Pa



Chợ Tình là một trong những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc miền núi phía Bắc và ngày nay nét văn hóa bản địa này càng được biết đến rộng rãi hơn. Những năm gần đây, chợ Tình được tổ chức tại địa điểm cố định là khu vực quảng trường phía trước nhà thờ Đá Sapa.

Bên cạnh tham gia các lễ hội mùa xuân, các đêm diễn văn nghệ hay những hoạt động văn hóa thú vị, khách du lịch đừng quên thưởng thức đặc sản vùng cao như các món nướng mắc khén, rượu táo mèo, cá suối nướng hay bánh hạt dẻ - những món đặc sản Tây Bắc.

Top địa điểm du xuân đầu năm 2023: Đèo Ô Quy Hồ

Du khách đến Sa Pa để du xuân thì không thể bỏ lỡ cơ hội ngắm hoa mai anh đào giữa núi rừng và Đèo Ô Quy Hồ là một trong những địa điểm lý tưởng cho chuyến đi du xuân đầu năm.

Cung đường đèo này được mệnh danh là "tứ đại đỉnh đèo" của Việt Nam với đoạn đường đèo hùng vĩ cùng sắc màu rực rỡ của hoa mai anh đào tạo nên khung cảnh tựa như tranh vẽ.

Cảnh đẹp được ưa chuộng với các tín đồ du lịch (Ảnh: @minhhaicdc)

Top địa điểm du xuân đầu năm 2023: Một số địa điểm khác



Sa Pa là địa điểm du lịch thu hút với nhiều điểm dừng chân thú vị bởi vậy du khách không thể trải nghiệm tại tất cả các địa điểm nổi bật tại đây. Nếu có cơ hội đến Sa Pa nhiều lần, du khách có thể ghé thăm một số địa điểm sống ảo khác như Art House Cát Lâm, Sapa Sha, Sapa Story, Moana Sapa, Tả Phìn, Suối Vàng, Thác Tình Yêu,...

Top địa điểm du xuân đầu năm 2023. Tượng cô gái độc đáo ở Moana Sapa (Ảnh: @lalinmoonnn)

Top địa điểm du xuân đầu năm 2023. Tu viện cổ Tả Phìn (Ảnh: @thangvp79)