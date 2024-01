Trong tập 7 của phim, phát sóng vào tối 22/1, khán giả đã chứng kiến sự xuất hiện đầu tiên của Oh Yu Ra (do BoA thủ vai). Trong bối cảnh này, Yoo Han Il (Moon Sung Geun) - Chủ tịch Tập đoàn U&K và là ông nội của Yoo Ji Hyeok - đọc tờ báo và khen ngợi Oh Yu Ra, Phó Chủ tịch hãng hàng không Cloud, trước mặt cháu trai của ông.



Chủ tịch Yoo Han Il đánh giá cao thành tích làm việc của Oh Yu Ra và cho biết đã nói chuyện với Oh Gang Cheol. Yoo Ji Hyeok phản ứng bằng cách hỏi "nếu ông muốn, cháu sẽ kết hôn với Oh Yu Ra". Tuy nhiên, Chủ tịch Yoo Han Il cho rằng, không thể ép buộc họ, chỉ là hứa hẹn và họ cần cố gắng giữ lời.

BoA đảm nhận vai diễn nào trong "Cô đi mà lấy chồng tôi"?

BoA xuất hiện chớp nhoáng trong tập 7 phim “Cô đi mà lấy chồng tôi”. Ảnh: IG BoA Offical.

Mặc dù diện mạo của Oh Yu Ra chưa được tiết lộ cụ thể, thông tin từ truyền thông Hàn Quốc cho biết, BoA sẽ thủ vai nhân vật này. Trước đó, SM Entertainment đã xác nhận sự xuất hiện của BoA trong bộ phim từ đầu tháng 11/2023, tạo ra sự kì vọng lớn từ phía khán giả. Tuy nhiên, nhân vật Oh Yu Ra của BoA chỉ xuất hiện thực sự vào tập thứ 7, khiến người hâm mộ đặt nhiều kì vọng và chờ đợi.

Oh Yu Ra trong tiểu thuyết gốc là cháu gái của một gia đình tài phiệt, hứa hẹn kết hôn với Yoo Ji Hyeok theo lời hứa của bố mẹ. Truyện mô tả Yu Ra là một nhân vật phản diện, luôn quan sát Kang Ji Won (Park Min Young) và hỗ trợ Park Min Hwan (Lee Yi Kyung).

Dù nhân vật Yu Ra không lộ mặt trong phân cảnh, nhân vật bí ẩn này đã được xác nhận do huyền thoại Kpop BoA thủ vai. Nhiều khán giả nhận ra đây là bức hình được chụp trong buổi họp báo ra mắt album BETTER kỷ niệm 20 năm debut của nữ ca sĩ vào năm 2020. Ảnh: All Kpop.

BoA trở lại màn ảnh nhỏ qua "Cô đi mà lấy chồng tôi" sau một thời gian vắng bóng kể từ phim điện ảnh "Bản Xô-nát mùa thu" (2017) và "Cô vợ ngoại tình" (2016). Mặc dù việc chuyển thể nhân vật Oh Yu Ra vẫn là ẩn số, sự xuất hiện chính thức của BoA trong vai diễn này đang thu hút sự chú ý lớn từ khán giả.

"Cô đi mà lấy chồng tôi" được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng của tác giả Sung So Jak. Phim kể về câu chuyện báo thù của Kang Ji Won (do Park Min Young đóng), một người phải đối mặt với bệnh nan y và tình cờ chứng kiến sự phản bội của Jung Soo Min (Song Ha Yoon) - người bạn thân nhất, cùng với chồng mình, Park Min Hwan (Lee Yi Kyung). Sau đó, Ji Won trải qua cú sốc khi chồng mình sát hại cô. Bằng một cách thần kỳ, nữ chính được đưa ngược thời gian về quá khứ 10 năm và bắt đầu lên kế hoạch trả thù chồng và người bạn thân đã phản bội.

Trong diễn biến mới nhất, "Cô đi mà lấy chồng tôi" chứng tỏ sức hút mạnh mẽ khi đạt tỷ suất người xem lên đến 9,4%, ngay cả khi chiếu vào đầu tuần và trên kênh trả phí. Điều này làm cho bộ phim trở thành tâm điểm của sự quan tâm từ phía khán giả nội địa, mặc dù trước đó đã có dự đoán sẽ gặp khó khăn để tạo nên cơn sốt. Không chỉ dừng lại ở đó, tác phẩm với chủ đề báo thù của Park Min Young còn đứng đầu trên nền tảng xem trực tuyến TVING tại Hàn Quốc, ngôi vị thứ 2 toàn cầu trên Amazon Prime và đầu bảng tại nhiều quốc gia như Chile, Indonesia, Mã Lai, Mexico, Myanmar, Bolivia...