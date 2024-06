Ngày 16/7 vừa qua, trong không khí sôi động của trận đấu giữa Hà Lan và Ba Lan tại EURO 2024, một sự cố bất ngờ đã xảy ra, khiến người hâm mộ không khỏi bàng hoàng. Cảnh sát đã phải nổ súng để khống chế một người đàn ông mang theo rìu và thiết bị gây cháy gần khu vực khán đài. Dù chưa rõ động cơ của kẻ tấn công, nhưng sự việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ khủng bố đang rình rập giải đấu.

"Bóng ma" khủng bố ám ảnh EURO 2024 trên đất Đức

Trước đó, an ninh đã được thắt chặt do các hoạt động của các phần tử thánh chiến gia tăng trên khắp nước Đức. Đặc biệt, sau các vụ tấn công khủng bố ở Moscow, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã công khai kêu gọi tấn công các sự kiện thể thao lớn ở phương Tây, trong đó có EURO 2024 và Thế vận hội sắp tới tại Pháp.

Cảnh sát Đức được nâng mức cảnh giác lên tối đa tại EURO 2024. Ảnh: Daily Mail.



Kể từ khi IS phát động chiến dịch ngày 7/10, các phần tử khủng bố đã gây ra hàng loạt vụ tấn công đẫm máu ở Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ và Australia. Không chỉ vậy, IS còn tăng cường hoạt động ở nước ngoài, tiến hành các cuộc tấn công ở Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Đức cũng nằm trong tầm ngắm của chúng, với nguy cơ cao xảy ra các vụ tấn công gây thương vong lớn.

Người đứng đầu cơ quan tình báo nội địa Đức đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố cao chưa từng thấy, đặc biệt là sau ngày 7/10 khi các phần tử Hồi giáo tìm cách lợi dụng những mâu thuẫn do xung đột gây ra. Trước vụ việc ngày 16/7, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông có liên hệ trực tiếp với ISKP (Nhà nước Hồi giáo Khorasan) khi anh ta nộp đơn xin làm quản lý và bảo vệ cho các sự kiện bên ngoài sân vận động EURO 2024.

Không chỉ có vậy, nhiều âm mưu tấn công khác của các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Đức cũng đã được phát hiện. Tháng 4 vừa qua, đã có kế hoạch ném bom xăng và tấn công bằng dao tại các giáo đường Do Thái. Vụ tấn công bằng dao vào ngày 31/5 ở Mannheim, khiến một cảnh sát thiệt mạng và nhiều người bị thương, cũng được xác định là do động cơ cực đoan Hồi giáo.

ISKP đang nổi lên như một mối đe dọa khủng bố hàng đầu ở Đức, khi quốc gia này trở thành trung tâm của mạng lưới châu Âu của tổ chức này. IS đã đe dọa sử dụng máy bay không người lái để tấn công các sân vận động, buộc Đức phải ban hành lệnh cấm bay trên các địa điểm tổ chức EURO 2024.

Giữa bối cảnh an ninh phức tạp, các cơ quan tình báo Đức đang phải đối mặt với nhiều thách thức, từ các mối đe dọa khủng bố, gián điệp, phá hoại cho đến các hoạt động cực đoan. Việc đảm bảo an toàn cho một sự kiện lớn như EURO 2024, diễn ra ở nhiều thành phố khác nhau, là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Mối lo ngại về an ninh không chỉ dừng lại ở Đức. Ủy viên châu Âu về Nội vụ, Ylva Johansson, đã cảnh báo về nguy cơ tấn công khủng bố tại Thế vận hội Olympic ở Paris và ∫. Bà nhấn mạnh mức độ cảnh báo hiện đang rất cao và kêu gọi các quốc gia thành viên tăng cường an ninh.

Ylva Johansson, phát biểu vào ngày 17/6 rằng, mối đe dọa từ thánh chiến tại Thế vận hội Olympic được tổ chức ở Paris mùa hè này hoặc tại Giải vô địch châu Âu hiện đang diễn ra ở Đức là "có thật". Bà khẳng định rằng mức độ cảnh báo hiện đang rất cao. "Chúng ta phải làm những gì có thể để chấm dứt điều này, chúng ta phải bảo vệ con cái của mình", bà nói.



Đức phát hiện tới 1.400 trường hợp nhập cảnh trái phép, ngay trước thềm giải đấu bóng đá lớn nhất châu Âu - EURO 2024. Ảnh: Metro.



"Các mức cảnh báo đang cao. Các quốc gia thành viên đang tăng cường an ninh xung quanh Thế vận hội và Giải vô địch châu Âu. Mối đe dọa là có thật", Johansson phát biểu tại một hội nghị ở trung tâm châu Âu về phòng chống cực đoan hóa.

Ủy viên người Thụy Điển nhấn mạnh rằng điều bà "đặc biệt lo ngại" là ISKP, một "thương hiệu khu vực của Nhà nước Hồi giáo có khả năng thực hiện các cuộc tấn công lớn ở nước ngoài".

Bà nhấn mạnh vấn đề giới trẻ bị cực đoan hóa trên internet và rằng "những kẻ thực hiện các hành vi bạo lực ngày càng trẻ. Chúng ta phải làm những gì có thể để chấm dứt điều này, chúng ta phải bảo vệ con cái và xã hội của mình",bà bình luận.

Tình hình an ninh tại EURO 2024 và các sự kiện thể thao lớn khác đang là vấn đề nóng bỏng, đòi hỏi sự chung tay của cả cộng đồng quốc tế để ngăn chặn và đẩy lùi bóng ma khủng bố.

Đức đau đầu vì hơn 1.400 "vị khách không mời" trước thềm EURO 2024 Mới đây, tờ Bild của Đức đã đưa tin về việc nước này phát hiện tới 1.400 trường hợp nhập cảnh trái phép, ngay trước thềm giải đấu bóng đá lớn nhất châu Âu - EURO 2024. Thông tin này khiến không ít người lo lắng, nhất là khi giải đấu đang đến gần (diễn ra từ 14/6 đến 14/7) và những quan ngại về an ninh, đặc biệt là nguy cơ khủng bố, ngày càng tăng cao. EURO 2024 được tổ chức tại 10 thành phố lớn nhỏ khắp nước Đức, từ Munich náo nhiệt đến Hamburg xinh đẹp, hứa hẹn thu hút một lượng lớn du khách và người hâm mộ. Chính vì vậy, việc kiểm soát an ninh càng trở nên cấp thiết. Chính phủ Đức đã nhanh chóng vào cuộc, tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới và an ninh nhằm đảm bảo an toàn cho giải đấu. Đây là giải đấu bóng đá nam lớn đầu tiên được tổ chức tại Đức kể từ World Cup 2006, nên không khó hiểu khi nước chủ nhà rất quyết tâm để EURO 2024 diễn ra thành công. Trận khai mạc đã kết thúc với chiến thắng 5-1 đầy thuyết phục của đội tuyển Đức trước Scotland, mở màn cho một mùa giải đầy hứa hẹn. Bên cạnh chủ nhà Đức, những cái tên "sừng sỏ" như đương kim vô địch Ý, Anh hay Pháp cũng được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.