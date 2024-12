BSR khen thưởng các nhà thầu, đối tác góp phần đảm bảo vận hành an toàn NMLD Dung Quất trong năm 2024

Tham dự chương trình, có đại diện các đối tác của BSR trong công tác ATSKMT như PTSC Quảng Ngãi, PVChem, PVMR, PMS, PVS, BSPPT, Lilama-EME; Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ngãi), lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Đội Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 và Đồn Biên phòng Dung Quất. Về phía BSR, có ông Cao Tuấn Sĩ – Giám đốc Nhà máy; cùng Trưởng/Phó các Ban chức năng của đơn vị.

Toàn cảnh chương trình tổng kết công tác ATSKMT năm 2024 do BSR tổ chức.

Phát biểu tại hội nghị, ông Cao Tuấn Sĩ – Giám đốc Nhà máy cho biết, hiện nhà máy đã đạt hơn 49 triệu giờ công an toàn, trong thành quả đó, có sự đóng góp lớn của các đối tác, đơn vị đồng hành. BSR không thể hoàn thành các nhiệm vụ nếu không có sự đóng góp, giúp đỡ của các đơn vị đối tác đặc biệt trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 5 thành công và đảm bảo an toàn.

“Hôm nay, BSR tổ chức hội nghị nhằm ghi nhận những thành quả tích cực và sự đóng góp của các đơn vị trong việc đảm bảo ATSKMT cho NMLD Dung Quất trong năm qua. Tôi cũng mong rằng đây sẽ là buổi trao đổi cởi mở để tiếp tục đưa ra những giải pháp đảm bảo nhà máy được an toàn vận hành tốt hơn trong năm tới. Đồng thời, tạo ra sự gắn bó, gắn kết giữa các đơn vị, góp phần vào mục tiêu chung là đảm bảo NMLD Dung Quất tiếp tục vận hành an toàn, ổn định trong hoạt động sản xuất”, Giám đốc NMLD Dung Quất nhấn mạnh.

Ông Cao Tuấn Sĩ – Giám đốc Nhà máy phát biểu tại chương trình.

Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết kết quả thực hiện công tác ATSKMT năm 2024 và thảo luận về các kế hoạch về công tác an toàn trong năm 2025. Bên cạnh đó, kịp thời ghi nhận đóng góp của các nhà thầu trong việc hoàn thành xuất sắc toàn bộ các mục tiêu công tác ATSKMT của BSR trong năm 2024, góp phần giúp BSR hoàn thành mốc 49 triệu giờ công an toàn.

Năm 2024, BSR không ghi nhận không có tai nạn lao động mất ngày công, sự cố rò rỉ và cháy nổ; không có sự cố môi trường, sự cố an ninh. BSR đã cập nhật 53 tài liệu an toàn cấp 2, 3, 4. BSR cũng đã đào tạo an toàn trung bình 22 giờ/người trong 1 năm. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã diễn tập hơn 177 tình huống ứng phó sự cố khẩn cấp. Năm 2024, BSR cũng đã phát hiện/nhận diện và khắc phục hơn 353 hành vi và điều kiện làm việc không an toàn. Qua đó, giúp nhà máy luôn được đảm bảo an toàn tuyệt đối và vận hành ở công suất tối ưu.

Đại diện BSR báo cáo về tình hình ATSKMT trong năm 2024 của BSR.

Tại chương trình, các đối tác cũng đã trình bày về báo cáo tổng kết công tác ATSKMT năm 2024 và kế hoạch tiếp tục đảm bảo an toàn nhà máy trong năm 2025. Bên cạnh đó, các đơn vị đối tác cũng chia sẻ các kinh nghiệm, cải tiến trong việc đảm bảo ATSKMT tại NMLD Dung Quất. Đồng thời, cùng nhau chia sẻ, thảo luận về các vướng mắc, kiến nghị trong công tác phối hợp đảm bảo công tác ATSKMT tại NMLD Dung Quất trong thời gian qua và đưa ra các giải pháp thực hiện trong thời gian đến.

BSR khen thưởng cho các đối tác đã đóng góp lớn cho công tác đảm bảo vận hành NMLD Dung Quất an toàn, ổn định trong năm 2024.

Cũng tại chương trình, BSR đã tổ chức khen thưởng để ghi nhận những đóng góp của các đối tác, nhà thầu trong việc đảm bảo NMLD Dung Quất vận hành an toàn trong năm 2024. Các nhà thầu như PTSC Quảng Ngãi, PVChem, PMS, PSV, BSPPT, PVMR, Lilama EME, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Quảng Ngãi như: Phòng An ninh Kinh tế, lực lượng Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Đội Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2, Trung đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu – Phòng Cảnh sát cơ động và Đồn Biên phòng Dung Quất … đã góp phần giúp BSR đảm bảo vận hành nhà máy an toàn, ổn định và đạt mốc 49 triệu giờ công an toàn.