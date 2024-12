So găng VF 8 với Honda CR-V e: HEV RS: Xe điện vẫn “trên cơ” hoàn toàn xe hybrid

Khả năng vận hành khác biệt

Với phiên bản hybrid được bổ sung tại thế hệ thứ 6, Honda CR-V thường được đặt lên bàn cân với các mẫu xe điện của một số thương hiệu. Tuy nhiên, so sánh với VinFast VF 8, bản hybrid của CR-V có khá nhiều điểm thua thiệt.

"VF 8 có thể ‘thổi bay’ các đối thủ trong phân khúc", reviewer Nguyễn Trường Thành (kênh GearUpVN) nhận định trong video trải nghiệm mẫu SUV điện của VinFast. Không chỉ mạnh trên thông số kỹ thuật (402 mã lực, 620 Nm mô men xoắn), mà trải nghiệm khi cầm lái thực tế cho thấy VF 8 như một chiếc xe thể thao cao cấp.

"VF 8 không chỉ có những pha xuất phát nhẹ nhàng như bay, mà khi tăng tốc trên 100 km/h vẫn có những cú bứt tốc cực kỳ uy lực", reviewer cho rằng về sức mạnh động cơ, VF 8 không có đối thủ trong phân khúc xe phổ thông tại Việt Nam.

Trong khi đó, dù đã được "điện hóa" một phần để tăng sức mạnh, tuy nhiên nền tảng động cơ của Honda CR-V e:HEV RS (công suất tối đa 204 mã lực khi kết hợp) vẫn "khiêm tốn" khi đặt cạnh động cơ của VF 8. Ngoài ra, mẫu xe của Honda thua thiệt hơn do là xe dẫn động cầu trước (FWD), so với VF 8 dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD). Xe điện VinFast vận hành đầm chắc và an toàn hơn ở cả trên cao tốc và các cung đường gồ ghề.

Khoảng cách về tính năng thông minh và trang bị an toàn

Ngoài khả năng vận hành, với ưu thế nền tảng xe điện, VF 8 nổi trội hơn hẳn so với CR-V về công nghệ - một trong những tiêu chí quan trọng trong xu hướng phát triển của ngành công nghiệp ô tô hiện nay.

Cụ thể, VF 8 là một trong những mẫu xe thương mại đầu tiên đưa công nghệ AI tạo sinh vào trợ lý ảo. ViVi 2.0 trên VF 8 có khả năng giao tiếp thông minh, tự nhiên hơn nhờ kho dữ liệu khủng lên đến 3.500 TB, có thể tư vấn cho người dùng đa lĩnh vực, ngoài khả năng điều khiển các chức năng trên xe.

"ViVi cho mình cảm giác giống người thật hơn, có thể trả lời được đa dạng câu hỏi chứ không rập khuôn vào những câu lệnh nhất định", anh Lê Mạnh Linh, reviewer Mê Xe nhận xét sau khi dùng thử trợ lý ảo mới.

Ngoài ra, trên phiên bản Lux Plus, VF 8 được trang bị công nghệ hỗ trợ lái thông minh ADAS với hơn 20 tính năng quan trọng như hỗ trợ lái trên cao tốc (tính năng cấp độ 2), hỗ trợ giữ làn, cảnh báo chệch làn, cảnh báo va chạm, điều chỉnh tốc độ thông minh, nhận biết biển giao thông, phanh tự động khẩn cấp… Trong khi đó, gói Honda SENSING trên CR-V e: HEV RS chỉ bao gồm các tính năng cơ bản như kiểm soát hành trình thích ứng, giảm thiểu chệch làn, phanh giảm thiểu va chạm...

Trang bị an toàn cũng có sự chênh lệch lớn. VF 8 sở hữu 11 túi khí - nhiều nhất phân khúc, trong khi đó CR-V chỉ có 8 túi khí. Tiện nghi ghế lái với chỉnh điện 12 hướng, kết hợp sưởi, thông gió, nhớ vị trí; hay điều hòa tự động có chức năng lọc không khí combi 1.0 và ion hóa cũng tiện dụng hơn so với trang bị trên mẫu xe nhà Honda.

Chênh lệch lớn về giá lăn bánh và thời gian bảo hành

Ở bản cao cấp nhất Lux Plus, VF 8 có mức giá niêm yết hơn 1,3-1,5 tỷ đồng (thuê - kèm pin). Tuy nhiên, từ nay tới 31/12/2024, VF 8 đang được hưởng mức ưu đãi lên tới 267 triệu đồng từ VinFast. Chủ xe chuyển từ xe xăng thương hiệu bất kỳ sang VF 8 còn được tặng tới 120 triệu đồng. Tổng cộng sau các ưu đãi, VF 8 Lux Plus đang có giá lăn bánh khoảng 1-1,2 tỷ đồng do xe điện đang được miễn 100% lệ phí trước bạ từ Chính phủ.

Trong khi đó, giá bán là điểm yếu cố hữu của các dòng xe Honda. Mức giá cho bản e: HEV RS là 1,2 tỷ đồng, cộng thêm chi phí lăn bánh bao gồm 10-12% lệ phí trước bạ, số tiền để đưa CR-V bản hybrid xuống đường sẽ "độn" lên tới 1,4 tỷ đồng, cao hơn hẳn so với VF 8.

Với giá lăn bánh ở mức thấp hơn, VF 8 Lux Plus lại có chi phí nhiên liệu tiết kiệm hơn so với CR-V e: HEV RS. Ngoài ra, CR-V cần bảo dưỡng sau mỗi 5.000 km trong khi khoảng cách giữa mỗi lần bảo dưỡng VF 8 là 12.000 km. Theo nhiều người dùng, chi phí bảo dưỡng xe điện cũng thấp hơn do cấu tạo ít phức tạp hơn xe hybrid.

Thời hạn bảo hành 5 năm hoặc 130.000 km cũng là điểm trừ của CR-V khiến người dùng e ngại, đặc biệt với mẫu xe hybrid cần thay thế các linh kiện định kỳ sớm. Ngược lại, thời hạn bảo hành tới 10 năm hoặc 200.000 km – gấp 2 lần đối thủ - là điểm cộng lớn để khách hàng cân nhắc VF 8.