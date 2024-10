BTV của VTV từng là giai nhân ảnh lịch, đoạt ngôi vị Á hậu cuộc thi nhan sắc danh tiếng bậc nhất một thời

BTV Nhật Lệ là một trong những người dẫn dắt bản tin Thời sự của VTV vào thập niên 1990. Trước đó, chị từng ghi dấu ấn khi đoạt danh hiệu Á hậu tại cuộc thi Người đẹp Hà Nội - một trong những cuộc thi sắc đẹp uy tín và danh tiếng bậc nhất thời điểm bấy giờ.

BTV Nhật Lệ chia sẻ, chị từng theo học Đại học Sân khấu - Điện ảnh do mong muốn của cha, ông hi vọng con gái mình làm nghệ thuật để cuộc sống thêm phần thú vị. Trong thời gian là sinh viên, với nhan sắc nổi trội, chị được nhiều nơi mời chụp ảnh lịch, bìa báo, tập san. "Nhìn những bức ảnh của mình được in trong những cuốn lịch treo tường ngày xưa ở các gia đình, tôi đã rất vui và hãnh diện" - giai nhân sinh năm 1968 tâm sự.

Vẻ đẹp của BTV Nhật Lệ trong những tấm ảnh cũ. (Ảnh: FBNV)

Tại cuộc thi Người đẹp Hà Nội, dù chỉ đi thi theo phong trào của trường, bạn bè còn cho mượn cả trang phục, quần áo nhưng chị đã xuất sắc vượt qua loạt phần thi như tìm hiểu về lịch sử, về đường phố đã mang tên các bậc danh nhân, các vị anh hùng dân tộc, cắm hoa và nấu ăn, giành thứ hạng cao chung cuộc.

Năm 1991, sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, chị quyết định từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, vượt qua nhiều đối thủ trong cuộc thi tuyển chọn phát thanh viên của Đài Truyền hình Việt Nam để trở thành BTV, phát thanh viên.

Trong trí nhớ của nhiều khán giả, giọng đọc truyền cảm, ấm áp cùng nét đẹp dịu dàng, đoan trang của Nhật Lệ đã để lại dấu ấn vô cùng sâu đậm. Gắn bó với nghề phát thanh, truyền hình 30 năm, BTV Nhật Lệ có hơn 10 năm lên sóng bản tin Thời sự.

BTV Nhật Lệ vẫn giữ vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng ở thời điểm hiện tại. (Ảnh: FBNV)

BTV Nhật Lệ thổ lộ, những ngày đầu tiên lên sóng chị gặp không ít áp lực vì nhiều người cho rằng chị chỉ có nhan sắc nổi bật: "Tôi rất cảm ơn khi cuộc đời đã cho mình có một giọng đọc và một hình ảnh khi lên hình được mọi người đón nhận. Và công bằng mà nói, tôi đến với nghề truyền hình nhờ sự may mắn nhiều hơn. Tuy nhiên, cùng với sự may mắn đó, tôi cũng phải cố gắng để làm tốt công việc của mình".

Từ năm 2002, Nhật Lệ chuyển sang công tác tại Ban Khoa giáo của VTV, làm các công việc ở phía sau, ít khi xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Dù đã ở tuổi U60 nhưng nữ BTV, Á hậu ngày nào vẫn giữ vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng, đậm chất Hà Nội.

Về chuyện tình cảm, BTV Nhật Lệ khá kín tiếng. Trong một cuộc trò chuyện, chị tiết lộ chồng từng là thủ môn cho đội bóng CLB Quân đội và anh là mối tình đầu của chị. Cả hai luôn vun vén cho hôn nhân và hài lòng với những gì cuộc sống ban tặng cho mình.