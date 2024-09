Bức tranh ma nữ vô danh thời nhà Thanh ẩn chứa bí mật kinh hoàng nào?

Theo Sohu cho biết, sách Lễ ở Trung Quốc ghi rằng tháng 10 hàng năm là tháng bắt đầu mùa đông, các vua quan phải tế lễ các chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước, đây chính là nguồn gốc của Lễ hội Áo lạnh ở Trung Quốc.

Lễ hội quần áo mùa đông, được mọi người gọi là Ngày đầu ma, là một lễ hội ma có lịch sử lâu đời, giống như Lễ hội ma và Lễ hội thanh minh. Sở dĩ truyền thuyết về ma được nhân dân ưa chuộng là vì người xưa hy vọng dùng danh nghĩa ma để đạt được mục đích châm biếm xã hội và răn đe những người xấu.



Ngoài tiểu thuyết ghi lại truyện ma, còn có rất nhiều bức tranh cổ miêu tả ma, ví dụ như bức tranh về một hồn ma nữ vô danh từ thời nhà Thanh là một trong những đại diện chính.

Toàn cảnh bức tranh bí ẩn.

Sở dĩ bức tranh ma nữ này nổi tiếng đến vậy là vì sau khi được tạo ra, nó đã thuộc sở hữu của Thái hậu Từ Hi và được mang về cung. Vào thời cổ đại, nếu ai đó có địa vị hoàng đế hoặc Thái hậu Từ Hi thích nó và mang nó vào cung điện, giá trị của nó ít nhất sẽ cao hơn gấp mấy lần. Bức tranh ma nổi tiếng này tái xuất hiện trên thế giới. Khi dùng kính lúp phóng to lên 10 lần để xem mỹ nữ trong tranh đang làm gì thì chi tiết kỳ lạ này khiến cư dân mạng phải thốt lên không dám nhìn kỹ hơn.

Tên của bức tranh này là "Nhìn vào cửa sổ và thấy ma". Nó không phải được tác giả của bức tranh tưởng tượng một cách ngẫu nhiên mà dựa trên một cuốn tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng, đó là "Chuyện lạ từ một xưởng vẽ Trung Quốc".



Khi phóng to bức tranh lên nhiều người không khỏi hốt hoảng.

Cuốn sách này ghi lại nhiều câu chuyện thăng trầm và đầy mỉa mai, trong đó có câu chuyện về Hứa Phi. Trong câu chuyện này, nhân vật chính Vương Thịnh đã có gia đình, nhưng khi đi trên đường, anh gặp một phụ nữ xinh đẹp nên đã bí mật đưa cô về nhà và ổn định cuộc sống trong phòng làm việc của mình.

Vương Thịnh làm chuyện như vậy sau lưng vợ mình cũng không hề cảm thấy áy náy. Khi ra ngoài, anh vô tình gặp một đạo sĩ, sau khi nhìn thấy Vương Thịnh, đạo sĩ hỏi anh: Gần đây anh có gặp phải điều gì kỳ lạ không? Nếu Vương Thịnh có thể kể cho đạo sĩ nghe về cuộc gặp gỡ với một mỹ nữ, có lẽ anh ta sẽ tránh được bi kịch. Nhưng để lừa dối người khác, Vương Thịnh đã nói dối đạo sĩ rằng mình chưa gặp phải điều gì đặc biệt.



Tranh vẽ người đàn ông đang nhìn lén qua cửa sổ.

Sau khi trở về nhà, Vương Thịnh trong lòng vẫn có chút nghi hoặc, chẳng lẽ đạo sĩ nói tà khí thật sự có quan hệ với mỹ nhân kia? Sau khi đến phòng làm việc của mình, anh không trực tiếp đi vào mà mở cửa sổ phòng làm việc, nhìn vào bên trong thì phát hiện trong phòng không có người phụ nữ xinh đẹp nào mà rõ ràng là một con ma màu ngọc lam trông rất đáng sợ.

Cận cảnh con ma màu xanh gây ám ảnh.

Hóa ra con ma màu xanh lá cây trong tranh trông giống như đang đè lên một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng thực tế, sau khi zoom kỹ các chi tiết, bạn có thể thấy rằng nó đang dùng cọ trên tay để vẽ lông mày và môi. Nói cách khác, đây không phải là một mỹ nữ mà là da người của một mỹ nữ. Thông thường, con ma này khoác lên mình bộ da người này và coi mình là một mỹ nữ. Điều này không khỏi khiến người ta tê dại, không ngờ bức tranh thời nhà Thanh này lại ẩn chứa nhiều chi tiết như vậy.

Bức tranh dù dựa trên một câu chuyện nhưng vẫn rất đáng sợ, điều này cho thấy kỹ năng tuyệt vời của người nghệ sĩ.