Bụng chướng to như chửa 5 tháng vẫn chậm trễ đi khám

Tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, các bác sĩ vừa tiến hành phẫu thuật điều trị cho bệnh nhân vừa có u xơ tử cung kích thước lớn (tương đương thai nhi 5 tháng) biến chứng cường kinh, thiếu máu nặng và u nang buồng trứng.

Theo đó, bệnh nhân N.T.P.T (37 tuổi, trú tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) được phát hiện u xơ tử cung khoảng 10 năm nhưng không đi khám thường xuyên. Gần đây, bệnh nhân bị đau tức nặng vùng hạ vị và được gia đình chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy thăm khám.

Hình ảnh khối u xơ tử cung kích thước lớn của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Kết quả thăm khám, siêu âm, chụp cắt lớp vi tính ổ bụng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u xơ tử cung kích thước lớn (10,5x10,2cm, tương đương với thai nhi 5 tháng); nhiều nang buồng trứng (có nang kích thước lớn 3x5cm) và chỉ số xét nghiệm thiếu máu nặng .

Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành hội chẩn chuyên khoa kết luận, bệnh nhân bị u xơ tử cung biến chứng cường kinh, thiếu máu nặng và u nang buồng trứng. Lúc này, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật đồng thời cắt u xơ tử cung và u nang buồng trứng. Ca phẫu thuật có sự phối hợp giữa chuyên Khoa Sản- Ngoại.

Quá trình phẫu thuật, kíp mổ quan sát thấy đại tràng của bệnh nhân dính vào mặt sau tử cung, buồng trứng phải to dính vào thành chậu sa, buồng trứng trái dính vào đại tràng tạo thành khối lớn dính cắm sâu tiểu khung.

Các phẫu thuật viên đã phải khéo léo phẫu tích gỡ dính đại tràng, giải phóng tử cung, cắt tử cung bán phần kèm u xơ tử cung, cắt u buồng trứng phải và vòi trứng phải, bảo tồn buồng trứng trái. Sau ca mổ 24h, bệnh nhân tỉnh, chỉ số sinh tồn ổn định, tiếp xúc tốt.

Phụ nữ ở mọi lứa tuổi nên đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng-1 năm/lần, làm các xét nghiệm tầm soát để phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa. (Phẫu thuật tại khoa Sản Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh BVCC)

Theo bác sĩ Giang Thu Lan, khoa Sản, Bệnh viện Bãi Cháy, u xơ tử cung đa phần là u lành tính. Tuy nhiên, nếu phát hiện muộn khiến cho việc điều trị khó khăn và có thể gây các biến chứng nguy hiểm như: cường kinh, rong kinh, rong huyết kéo dài dẫn đến tình trạng thiếu máu mãn tính gây ra các vấn đề như hụt hơi và choáng váng khi lao động gắng sức.

Bên cạnh đó, u xơ tử cung to có thể chèn ép các cơ quan xung quanh gây nên các bệnh lý nguy hiểm… Trường hợp u xơ tử cung trong thai kỳ còn gây biến chứng nguy hiểm cho thai phụ như: sinh non, ngôi bất thường, nhau bong non và ảnh hưởng đến sinh sản như vô sinh, giảm khả năng có thai…

"Phụ nữ ở mọi lứa tuổi nên đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng-1 năm/lần, làm các xét nghiệm tầm soát để phát hiện sớm các bệnh lý phụ khoa. Đối với những trường hợp có triệu chứng bất thường như: bụng to bất thường, đau tức bụng, xuất huyết tử cung bất thường, rong kinh, rong huyết, chèn ép ở vùng chậu tùy theo vị trí và kích thước của khối u, cần lập tức đến cơ sở y tế uy tín thăm khám", bác sĩ Lan khuyến cáo.