Do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh, nền nhiệt độ ở Khu du lịch Sa Pa giảm sâu; đặc biệt, trên đỉnh Fansipan, nhiệt độ lúc rạng sáng 2/4 đã xuống mức -1 độ C khiến băng giá phủ trắng cây cối tạo lên khung cảnh đẹp mắt ở khu vực đỉnh núi.

Băng tuyết xuất hiện từ khoảng 4h sáng với mật độ khá dày, cây cối đang độ đâm chồi, nở hoa do băng giá bám trắng tạo nên một khu cảnh đẹp như bên châu Âu.

Đã bước sang tháng Tư nhưng do tác động của không khí lạnh, rạng sáng nay, trên đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai) còn xuất hiện băng giá. Ảnh: Báo Lào Cai.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng hôm nay (02/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, biển động mạnh.

Dự báo, ngày và đêm nay (02/4), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào; riêng từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Băng giá xuất hiện ở đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai). Ảnh: Báo Lào Cai.

Ở Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ, có nơi dưới 12 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ.

Gió trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, có nơi giật cấp 6-7; ở Vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, từ đêm nay gió giảm dần; sóng biển cao từ 2,0-4,5m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m. Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.