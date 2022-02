Không khí lạnh bao trùm toàn Bắc Bộ, Mẫu Sơn còn -0,4 độ C, đã có băng giá

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, sáng nay, 20/2, không khí lạnh đã bao trùm toàn khu vực Bắc Bộ kèm theo mưa và mưa rào. Nền nhiệt khắp Bắc bộ ghi nhận ở mức rất thấp.

Do tác động của không khí lạnh, đỉnh Mẫu Sơn chìm trong băng giá. Ảnh: nchmf.

Cụ thể, nền nhiệt vào 6h sáng nay ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là -0,4 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 3,2 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 4,4 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 3,1 độ C, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,8 độ C, Hà Nội tại Hà Đông là 8,8 độ C...

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên ngày hôm nay (20/02), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ nay (20/02) đến ngày 21/02, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Không khí lạnh bao trùm Bắc Bộ, đỉnh Mẫu Sơn nhiệt độ chỉ còn -0,4 độ C, đã xuất hiện băng giá. Ảnh: TP.

Cảnh báo rét hại, băng giá, mưa tuyết do không khí lạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ nay (20/02) đến ngày 22/02, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi 0 độ và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ; riêng phía Bắc trời rét đậm, có nơi rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-13 độ.

Khu vực Hà Nội hôm nay mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa. Trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C.

Trong đêm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục nằm sâu trong khối khí lạnh mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 8-11 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi 0 độ và khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ.

Rét đậm rét hại bao giờ chấm dứt?

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay được nhận định là ngày rét nhất trong đợt rét hại này.

Nhiệt độ thấp nhất nhiều nơi ở Hà Nội xuống 7 độ C. Từ ngày mai, 21/2, mưa giảm ở Bắc bộ, nền nhiệt cũng tăng nhẹ dần.