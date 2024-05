BXH vòng 19 V.League 2023/2024: Thép xanh Nam Định “chững lại"

Ở trận đấu muộn nhất của vòng 19 V.League 2023/2024, Thể Công Viettel và Thép Xanh Nam Định đã cống hiến cho khán giả một màn trình diễn vô cùng cảm xúc và căng thẳng cho tới khi trọng tài nổi còi mãn cuộc.

Thép Xanh Nam Định vươn lên dẫn trước Thể Công Viettel từ rất sớm sau pha phối hợp đẹp mắt giữa Hendrio và Văn Toàn. Sau rất nhiều nỗ lực không biết mệt mỏi, Thể Công Viettel đã quân bình được tỷ số ở hiệp 2.

Kết quả vòng 19 V.League 2023/2024

Bất ngờ đã xảy ra ở những phút cuối cùng của trận đấu, khi tài năng trẻ Công Phương trong lần đầu tiên được thử lửa ở sân chơi V.League đã thực hiện pha kiến tạo cho Danh Trung ghi bàn thắng quyết định chiến thắng 2-1 cho Thể Công Viettel.

Điều đáng nói là cả Công Phương và Danh Trung đều là những cầu thủ do Thể Công Viettel đào tạo, và nếu tính thêm cả tác giả bàn thắng gỡ hoà 1-1 trước đó là Đức Chiến thì 2 cầu thủ lập công cho đội bóng chủ sân Hàng Đẫy ở trận đấu này đều là những sản phẩm "cây nhà lá vườn".

Về phía Thép Xanh Nam Định, đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp thầy trò HLV Vũ Hồng Việt không thể có được 3 điểm trọn vẹn, và khoảng cách điểm số giữa Thép Xanh Nam Định với các đội bóng phía sau đã bị rút ngắn lại một cách đáng kể.

Một ngày trước cuộc chạm trán Thể Công Viettel-Thép Xanh Nam Định, B.Bình Dương đã có một màn trình diễn rất xuất sắc trên sân nhà để vượt qua CLB CAHN với tỷ số 4-1.

Chiến thắng này giúp cho B.Bình Dương thu ngắn cách biệt điểm số với Thép Xanh Nam Định xuống còn 6 điểm, tự thắp lên hy vọng cho mình và cả những đội bóng còn lại trong cuộc đua đến chức vô địch ở mùa bóng năm nay.

Sau vòng 19 V.League 2023/2024, Thép Xanh Nam Định vẫn là đội bóng số một trên bảng tổng sắp, nhưng ở phía sau thì có hàng loạt CLB đang bám nhau san sát với cách biệt điểm số chỉ gói gọn trong phạm vi của một trận thắng hoặc nhỉnh hơn một chút xíu. Vì thế, ở thời điểm này, chưa thể đưa ra bất cứ khẳng định nào về danh tính của đội bóng sẽ giành chiến thắng cuối cùng ở cuộc đua đến chức vô địch ở mùa bóng năm nay.

Tương tự cuộc đua của nhóm đầu, màn so tài của những đội bóng ở nửa dưới bảng xếp hạng cũng gay go không kém, khi Thể Công Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau những chiến thắng quý giá ở vòng 19 V.League 2023/2024 đã bứt lên vị trí tương đối an toàn, còn ở trận chung kết ngược giữa SLNA và Khánh Hoà thì SLNA đã có được 3 điểm quan trọng để bám sát các đội đứng trên.

Tuy thế, cách biệt điểm số hiện tại giữa Khánh Hoà với SLNA không phải là không thể san lấp, và cơ hội thoát hiểm vẫn mở rộng với tất cả các đội bóng, bởi khoảng cách từ vị trí thứ 13 của SLNA tới vị trí thứ 8 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ là 5 điểm.

Vòng 19 V.League 2023/2024 cũng chứng kiến ưu thế gần như tuyệt đối của các đội chủ nhà, khi trừ MerryLand Quy Nhơn Bình Định để Hải Phòng cầm chân trên sân nhà Quy Nhơn, 6 đội bóng chủ nhàcòn lại đều giành chiến thắng để củng cố thứ hạng của mình trên bảng tổng sắp.

Đây cũng là vòng đấu bùng nổ về số lượng bàn thắng được ghi, với tổng cộng 22 bàn thắng, đạt hiệu số trung bình 3,17 bàn/trận, và không có trận đấu nào kết thúc với tỷ số hoà 0-0.

Chắc hẳn HLV trưởng ĐT Việt Nam là ông Kim Sang-sik sẽ rất vui lòng khi được tận mắt nhìn thấy những màn so tài vừa quyết liệt vừa có chất lượng chuyên môn rất cao như hiện tại ở V.League 2023/2024.

Bảng xếp hạng sau vòng 19 V.League 2023/2024: