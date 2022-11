Cá chết nổi trắng góc hồ Tây bốc mùi hôi thối, nhiều người dân sống khu "đất vàng" khốn khổ

Cuộc sống người dân đảo lộn vì cá chết hồ Tây

Những ngày vừa qua, tại đoạn qua đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài (ven hồ Tây, quận Tây Hồ, Hà Nội) xuất hiện nhiều loại cá chết, nổi trắng mặt hồ, gây mất cảnh quan khu vực và ảnh hưởng đến môi trường.

Hình ảnh cá chết nổi trắng góc hồ Tây đoạn qua đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài ngày 22/11. Ảnh: Gia Khiêm

Tại đây, theo ghi nhận của PV Dân Việt, cá chết đa phần là cá trôi, cá mè, cá chép… Thậm chí, có cá lớn từ 3 - 5 kg/con cũng chết nổi trên mặt nước, bị gió thổi dạt vào bờ, bốc mùi hôi tanh. Trước tình trạng trên, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã huy động 2 thuyền có gắn máy cùng nhiều công nhân. Cá chết được vớt lên thuyền sau đó đóng vào bao cho đến điểm tập kết. Theo công nhân cho biết, hàng tạ cá không thể đo hết được, cá chết đếm không xuể.

Đáng nói, hiện tượng này đã diễn ra gần 2 tháng, gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và cuộc sống người dân quanh khu vực nhưng vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Nhiều công nhân được huy động vớt cá chết dưới hồ Tây. Ảnh: Gia Khiêm

Cá chết khiến cuộc sống người dân xung quanh bị ảnh hưởng. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Vinh Quang, nhà gần ngay sát hồ Tây cho biết, mùi cá chết hôi tanh bốc lên khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng, các hộ kinh doanh cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.

"Cá hôi thối bốc mùi suốt cả ngày khiến chúng tôi vô cùng mệt mỏi. Mặc dù nhà đóng kín cửa nhưng vẫn có mùi, cuộc sống người dân đảo lộn. Nhiều người mất ăn mất ngủ vì cá chết", ông Quang nói.

Công nhân vất vả bê từng bao tải cá. Ảnh: Gia Khiêm

Công nhân kéo từng bao tải cá chết. Ảnh: Gia Khiêm

Tiếp lời ông Quang, chị Nguyễn Lê Anh, một chủ hộ kinh doanh trên đường Nguyễn Đình Thị cho biết, cá chết bốc mùi nồng nặc khiến việc kinh doanh của gia đình chị cùng nhiều người khác ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Nếu ngày trước mọi người ra hồ Tây thư giãn không khí trong lành thì giờ cá chết hôi tanh không ai dám ngồi ăn uống. Mọi người đi tới đây đều vội phóng xe qua nên kinh doanh gặp không ít khó khăn. Cùng với đó, mùi cá thối ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ, nhiều gia đình không dám cho con em ra những khu vui chơi xung quanh hồ Tây. Trước đây, các em nhỏ ra hồ chơi vào buổi chiều rất đông nhưng giờ rất ít", chị Lê Anh nói.

Cá chết hồ Tây do đâu?

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 22/11, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, đơn vị vừa nhận được kết quả kiểm tra của Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội (Sở TN-MT Hà Nội).

Nhiều người dân sống ven hồ Tây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống vì mùi cá chết. Ảnh: Gia Khiêm

"Kết quả cho thấy lượng DO (thông số ô xy hòa tan trong nước) ở mức trên 4, đây là mức DO đảm bảo, nên cá không thể chết. Như vậy, chỉ có do thời tiết, cá dưới hồ dày đặc và đặc biệt là người dân thả cá trái phép xuống hồ là nguyên nhân gây ra cá chết hàng loạt", ông Khuyến cho hay.

Bên cạnh đó, theo ông Khuyến, nhiều hội nhóm ở Hà Nội và vùng lân cận thường xuyên đến hồ Tây thả cá phóng sinh, loại cá này khi xuống nước không hợp môi trường nên bị chết.

Ngoài việc tăng cường vớt cá chết để đảm bảo vệ sinh môi trường, chính quyền sở tại sẽ thực hiện đánh tỉa cá để giảm mật độ, kết hợp biện pháp xử lý tảo nổi diện rộng nhằm hạn chế cá chết ở hồ Tây. Ảnh: Gia Khiêm

Đại diện UBND quận Tây Hồ cho biết thêm, trong thời gian tới, sau khi được Chi cục Thủy sản - Sở NN&PTNT hướng dẫn, quận sẽ thực hiện đánh tỉa giảm mật độ cá trong hồ. Dự kiến, định kỳ 6 tháng, đơn vị chủ trì sẽ triển khai đánh tỉa tất cả cá rô phi, các loài xâm hại và các loài cá không thuộc loài quý hiếm cỡ lớn ra khỏi hồ. Cá được loại bỏ sẽ được xử lý, sử dụng theo quy định như làm thức ăn chăn nuôi, ủ làm phân bón…

Đồng thời, quận cũng chủ động phối hợp cùng Công ty thoát nước làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để được hướng dẫn biện pháp xử lý tảo nổi diện rộng trên mặt hồ khi thời tiết giao mùa, là nguyên nhân chính gây thiếu oxy cho cá…

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, hiện tượng cá chết do nhiều nguyên nhân, bao gồm: thiếu không khí, hàm lượng oxy giảm, khối lượng cá trong hồ nhiều, chất lượng nước ô nhiễm, có khí độc (do bùn, tảo... gây ra), cá bị bệnh...