CA Hà Nội lập kế hoạch bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng bộ Thành phố

Thông tin từ thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội trong buổi tiếp Đoàn Kiểm tra của Thành ủy Hà Nội do đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu, kiểm tra công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 cho biết, việc đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công an TP.Hà Nội.



Lực lượng CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ.

Theo thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Công an TP.Hà Nội đã lập kế hoạch chi tiết về các phương án bảo vệ Đại hội, trong đó có việc đảm bảo nơi ăn ở, các tuyến đường lưu thông của Đại biểu tham dự Đại hội;

Xử lý nghiêm các đối tượng tung tin sai lệch liên quan đến Đại hội trên không gian mạng; tổ chức phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện trong diện tạm cấm, diện hạn chế…

Với các đơn vị được phân công làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội, tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm;

Rà soát thường xuyên, kỹ càng từng kế hoạch, từng nhiệm vụ; bảo đảm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố an toàn tuyệt đối, thành công về mọi mặt.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội (bên trái)



Tại buổi kiểm tra, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng Công an Thành phố đã báo cáo với Đoàn Kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và nơi lưu trú của các đại biểu; trong đó, báo cáo chi tiết về các phương án bảo vệ an ninh, an toàn phục vụ Đại hội…



Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của toàn Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân.

Vì vậy, việc xây dựng các phương án, triển khai các lực lượng an ninh nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối phục vụ Đại hội đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Các đơn vị liên quan không thể chủ quan với bất kỳ điều gì dù là nhỏ nhất, bảo đảm Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố diễn ra an toàn tuyệt đối.