Cà Mau: Con dâu bỏ mẹ chồng U80 bệnh tật một mình trong căn nhà cũ

Theo báo cáo của UBND xã Tân Thuận, vào ngày 16/6, cụ bà Tiêu Thị An (78 tuổi) được con dâu và cháu nội chở về căn nhà cũ (nhà xuống cấp trầm trọng vì lâu ngày không có người ở - PV) của bà trước đây ở ấp Tân Phước, xã Tân Thuận. Sau đó người con dâu và cháu nội bỏ đi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đại diện UBND xã Tân Thuận xuống nắm tình hình, thăm hỏi, động viên cháu bà An đưa bà về nuôi dưỡng. Sau đó, bà Tiêu Thị An, được ông Dương Văn Lây, cháu gọi bà An bằng dì ruột rước về chăm sóc.

Ông Lây chia sẻ: "Đêm đó, người em bà con của tôi gọi cho hay là dì An bị người con dâu đưa về bỏ ở căn nhà cũ. Tôi không hiểu tại sao họ lại làm như vậy. Họ đưa bà An về căn nhà đó nhưng không cho tôi hay. Tôi nghe hàng xóm báo lại, khi đến nơi thì phát hiện dì tôi nằm dưới nền đất. Dì tôi một mình ở căn nhà hoang đó 1 đêm, muỗi cắn đầy cả người. Nếu con dì không ai chăm sóc, thì gia đình tôi chăm sóc, chứ sao bỏ dì được".

Hiện sức khỏe của cụ bà U80 bị con dâu bỏ ở nhà hoang đang rất yếu, sinh hoạt một chỗ. Ảnh: CTV.

"Dì An có 4 người con trai. Người con trai đầu đã mất hơn một năm. Còn người con út bỏ xứ đi nhiều năm nay không liên lạc được. Trước đây, dì tôi ở với người con thứ 4; sau đó người này chở dì đến nhà người con trai thứ 2 ở tỉnh Bình Dương gửi nuôi, nói sẽ quay lại đón. Tuy nhiên người này không đến đón, nên người con dâu chở dì tôi về thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) giao cho 2 con (người con trai thứ 3 và 4) của dì. Nhưng hai người con từ chối không nhận, nên người con dâu chở dì về căn nhà cũ", ông Lây cho hay.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông có gọi điện thoại cho con dâu bà An, nhưng không ai nghe điện thoại.

Ngày 20/6, ông Lây cho biết: "Sức khỏe của dì tôi yếu nhiều hơn hôm trước. Sáng nay, gia đình đút cháo nhưng dì không ăn được. Chúng tôi cũng có rước bác sĩ về khám cho dì nhưng bác sĩ bảo dì bị bệnh đường ruột rất nặng, cộng với nhiều bệnh của người già nữa. Tôi rất lo lắng cho sức khỏe của dì, không biết dì cố gắng được bao lâu…".

Căn nhà hoang tàn, đổ nát, nơi mà người con dâu thứ 2 bỏ mẹ chồng bệnh tật ở lại. Ảnh: CTV.

Theo tìm hiểu của phóng viên, bà An trước đây ngụ ở ấp Tân Phước, xã Tân Thuận. Sau khi ông Lê Văn Sơn chồng bà mất, cách đây khoảng 7-8 năm, bà được con rước đi khỏi địa phương.

Được biết, gia đình ông Lây không phải diện khá giả. Hiện gia đình lại phải nuôi, cắt cử người chăm sóc bà An nên cũng gặp nhiều khó khăn. Trước mắt, UBND xã hỗ trợ gia đình ông Lây 1 triệu đồng để chăm sóc bà An.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Phương Bình – Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi (Cà Mau) cho biết sẽ chỉ đạo Công an huyện kết hợp cùng UBND xã Tân Thuận làm rõ hành vi của người con dâu. Huyện cũng chỉ đạo UBND xã Tân Thuận nhanh chóng làm các thủ tục nuôi dưỡng cộng đồng cho bà An.

Hôm nay, huyện cũng đã cử đoàn công tác của Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội đến gia đình ông Lây thăm hỏi bà An. Đồng thời, trao một số tiền hỗ trợ ông Lây chăm sóc bà An.