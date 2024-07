Cà Mau: Dân bức xúc vì những bãi cừ tràm “vô tư” lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ Cà Mau: Nhiều bãi cừ tràm lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ

Những bãi cừ tràm mọc lên san sát trên tuyến đường U Minh – Cà Mau (đoạn từ UBND xã Khánh An đến cầu Khai Hoang thuộc ấp 9, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh) đang lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ trên tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.