TP.Cà Mau: Dân lại kêu trời vì quán nhậu “vô tư” chơi nhạc vũ trường ngoài trời

Người dân cũng phản ánh những bức xúc về việc quán nhậu Chill Garden nằm trên đường Phan Ngọc Hiển (phường 9, TP.Cà Mau) tạo nên tiếng ồn gây phiền hà cho bà con vào ban đêm. Chính quyền UBND phường 9 cũng đã tiếp nhận thông tin, đồng thời cho biết đã lên kế hoạch xử lý việc quán nhậu này đậu xe lấn chiếm vỉa hè, gây mất an ninh trật tự. Ảnh: An An