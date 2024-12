Cà Mau: Buộc doanh nghiệp "xé rào" đấu nối vào đường Xuyên Á để kinh doanh khôi phục hiện trạng ban đầu

Người dân ở xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau bức xúc trước việc ngang nhiên mở đường đấu nối vào tuyến Xuyên Á của doanh nghiệp Như Phát; đồng thời cho rằng, việc đấu nối này tạo thành một ngã 3 không đèn báo hiệu là hết sức nguy hiểm đến an toàn giao thông. Ảnh: An An