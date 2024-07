Cả trăm cửa hàng Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động đóng cửa, chuyện gì đang xảy ra?

Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa thông báo cập nhật kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024. Đáng chú ý, tại báo cáo này, Thế Giới Di Động cho biết trong quý II/2024 đã đóng cửa hàng trăm cửa hàng thuộc các chuỗi khác nhau.



Tính đến cuối tháng 6 này, Thế Giới Di Động đóng cửa 25 cửa hàng điện thoại Thế Giới Di Động (bao gồm Topzone). Toàn hệ thống còn 1.046 cửa hàng điện thoại.

Một cửa hàng Thế Giới Di Động đóng cửa, trả mặt bằng tại TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Với chuỗi điện máy, Thế Giới Di Động đóng cửa 91 điểm bán Điện Máy Xanh, chỉ còn 2.093.

Số lượng nhà thuốc An Khang cũng giảm tới 45 cửa hàng, chỉ còn 481 nhà thuốc đang hoạt động.

Thế Giới Di Động cho biết trong quý II/2024, công ty đẩy mạnh rà soát và đóng các cửa hàng điện thoại, điện máy không đạt hiệu quả.

Kết quả của quá trình tái cấu trúc là tăng trưởng doanh thu cửa hàng cũ tích cực, chi phí vận hành tối ưu hơn, dẫn đến gia tăng đáng kể lợi nhuận hoạt động.

Cụ thể, dù số điểm bán giảm so với cuối tháng 3 nhưng tổng doanh thu của các chuỗi điện thoại, điện máy tăng hơn 7% so với quý I/2024.

Trong tháng 6, tổng doanh thu Thế Giới Di Động (bao gồm Topzone) và Điện Máy Xanh là 7.300 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm nhẹ so với tháng liền trước do qua mùa cao điểm máy lạnh. Hầu hết các ngành hàng ghi nhận kết quả khả quan, đặc biệt điện thoại tiếp tục tăng trưởng doanh số so với tháng liền trước và tivi tăng trưởng 2 chữ số so với tháng 5 nhờ hưởng lợi từ sự kiện bóng đá.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu chuỗi điện thoại và điện máy đạt 44.200 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ.

Bách Hoá Xanh đang mang lại doanh thu tốt cho Thế Giới Di Động. Ảnh: Hồng Phúc

Trong khi đó, chuỗi Bách Hóa Xanh nửa đầu năm đạt 19.400 tỷ đồng doanh thu, tăng 42% so với cùng kỳ. Riêng tháng 6, doanh thu đạt 3.600 tỷ đồng, tăng gần 5% so với tháng liền trước, 2 ngành hàng tươi sống và FMCGs tiếp tục là động lực tăng trưởng chính cho chuỗi. Doanh thu bình quân trong tháng 6 đạt 2,1 tỷ đồng/cửa hàng.

Tổng lại, nửa đầu năm, doanh thu của MWG ước đạt 65.621 tỉ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, đạt 52% kế hoạch cả năm 2024.