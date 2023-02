Sau Big C, GO!, hàng loạt siêu thị đã cùng vào cuộc thu mua cam sành tại vườn hỗ trợ nông dân miền Tây và mang về các điểm bán tiêu thụ. Cam sành với mức giá từ hơn 10.000 đồng/kg đã có mặt ở hầu hết siêu thị ở TP.HCM.



Tại các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra ở TP.HCM, giá cam sành trên kệ hiện này là 10.500 đồng/kg. Trái cam mỏng vỏ, mọng nước, chất lượng trái đồng đều. Mức giá này đang rất rẻ so với mức giá bình thường dao động từ 25.000 - 30.000 đồng/kg.

Cam sành tại siêu thị Big C Tô Hiến Thành (quận 10) có giá 10.900 đồng/kg. Ảnh: Hồng Phúc

Theo đại diện Saigon Co.op, hiện giá cam sành bán tại vườn chỉ khoảng 1.000 - 2.000 đồng/kg nhưng không có người mua và rụng đầy vườn. Đội ngũ thu mua của các siêu thi đã trực tiếp đến vườn cam của các hộ nông dân, hợp tác xã tại tỉnh Vĩnh Long, không thông qua thương lái, để thu mua với giá tốt cho nông dân.

Saigon Co.op dự kiến hỗ trợ bà con nông dân tỉnh Vĩnh Long tiêu thụ cam sành, với tổng sản lượng khoảng 100 tấn, giá bán đến người tiêu dùng 10.500 đồng/kg, áp dụng tại khu vực siêu thị TP.HCM, Tây Nam bộ và Đông Nam bộ, dự kiến kéo dài đến 24/2 và sẽ được tiếp tục tùy vào tình hình thực tế.

"Với mức giá bán ra hiện nay, siêu thị chỉ tính chi phí vận chuyển từ vườn về, không lợi nhuận", phía Saigon Co.op cho biết.

Tại MM Mega Market An Phú (TP.Thủ Đức), giá cam sành cũng chỉ còn 11.000 đồng/kg. Các siêu thị Tops Market tại TP.HCM cũng đồng loạt bán cam sành Vĩnh Long với giá 10.900 đồng/kg. Các siêu thị Big C, GO! cũng đưa ra giá bán tương tự.

Cam sành được người tiêu dùng đánh giá ngon, chất lượng và đồng đều. Ảnh: Hồng Phúc

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail (tập đoàn quản lý siêu thị GO!, Big C), cho biết đội ngũ thu mua của hai hệ thống này đã trực tiếp đến các vườn cam sành tại Vĩnh Long để thu mua với giá tốt cho nông dân là 10.000 đồng/kg.

Theo bà Vân, giá cam sành bán ra tại các siêu thị thuộc Central Retail tại TP.HCM và khu vực miền Nam là 10.900 đồng/kg, siêu thị chỉ tính thêm chi phí vận chuyển và đây là mức giá không lợi nhuận.

“Chúng tôi thu mua trực tiếp cam sành từ các hộ nông dân, hợp tác xã tại Vĩnh Long mà không thông qua thương lái nhằm đưa các sản phẩm cam sành tươi ngon, chất lượng nhanh chóng đến tay người tiêu dùng. Chúng tôi kỳ vọng, chương trình này sẽ góp phần giúp giá cam sành ổn định trở lại, giúp cho hàng nghìn hộ nông dân trồng cam tránh được cảnh được mùa rớt giá”, bà Vân nói.

Không chỉ các siêu thị, nhiều sàn thương mại điện tử cũng đã vào cuộc hỗ trợ tiêu thụ cam sành giúp nông dân.

Đại diện Lazada cho biết sàn đã phối hợp cùng Foodmap triển khai đưa cam sành từ các nhà vườn lên sàn thương mại điện tử, với giá chỉ 10.000 đồng/kg. Doanh nghiệp đặt kỳ vọng sẽ tiêu thụ hơn 10 tấn cam sành.

“Toàn bộ nguồn hàng được thu mua trực tiếp tại vườn, sau đó được tuyển lựa và phân loại kỹ càng, bảo quản, đóng gói theo quy trình nghiêm ngặt trước khi giao tới người tiêu dùng, đảm bảo tối đa hương vị tươi ngon của loại trái cây đặc sản này. Toàn bộ doanh thu và lợi nhuận sẽ được chuyển trực tiếp cho nhà vườn, để chung tay cùng nông dân vượt qua khó khăn”, đại diện Lazada thông tin.

Hiện nhiều tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long như Bến Tre, Vĩnh Long đang gặp khó trong việc tiêu thụ cam sành. Nguyên nhân do cung vượt cầu, một phần do yếu tố mùa vụ, thời tiết, phần khác do diện tích trồng cam tăng vọt thời gian gần đây.