Chưa đầy 1 năm, giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng

Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Tùng (31 tuổi), Trần Thị Thơm (52 tuổi), Chu Văn Hà (32 tuổi), Phạm Văn Mạnh (44 tuổi) cùng trú TP.Từ Sơn (Bắc Ninh); Nguyễn Văn Anh (53 tuổi, quê TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Xuân Quỳnh (40 tuổi, trú H.Đông Anh, Hà Nội) để làm rõ tội "Tổ chức đánh bạc".

Đối tượng chủ mưu Nguyễn Duy Tùng làm việc với công an. Ảnh: CACC

Trước đó, sáng 13/11, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá.

Bước đầu, công an xác định Tùng là đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây đánh bạc qua trang M...88.com từ đầu năm 2022.

Để điều hành đường dây, Tùng sử dụng một tài khoản tổng, sau đó thành lập các đại lý cấp dưới. Những đại lý này tiếp tục tạo tài khoản thành viên để giao cho đối tượng trực tiếp cược cá độ bóng đá.

Theo công an, từ khi hoạt động, đường dây của Tùng đã tổ chức đánh bạc, giao dịch số tiền lên tới hơn 1 nghìn tỷ đồng.

Thu lợi bất chính số tiền lớn nhưng chế tài còn nhẹ

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hành vi cá cược, sát phạt, ăn thua bằng tiền. Người thực hiện hành vi cá cược, sát phạt, ăn thua bằng tiền trái pháp luật được xác định là hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên, người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc. Còn đối với các đối tượng tổ chức đánh bạc cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tổ chức đánh bạc.

Như vậy, hành vi đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hành vi sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông để đánh bạc, các đối tượng trong vụ việc này có thể bị xử lý với hình phạt là phạt tù từ 3 đến 7 năm.

Còn đối với tội tổ chức đánh bạc, với số tiền lớn như trên, các đối tượng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất của tội danh là 10 năm tù.

Vị chuyên gia nêu quan điểm, theo quy định của pháp luật hiện nay, hình phạt đối với tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép trên mạng Internet còn chưa nghiêm khắc.

Dù tổ chức đánh bạc thu lợi bất chính bao nhiêu tiền, mức hình phạt cũng không quá 10 năm tù, với đối tượng tham gia đánh bạc trái phép, hình phạt không quá 7 năm tù.

Ngoài ra còn có các quy định về đặc xá, giảm án nên nhiều đối tượng sẵn sàng làm liều, vi phạm pháp luật vì số tiền kiếm được rất lớn nên, lợi nhuận cao.

Ông Cường cho rằng, để đấu tranh với tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép trên mạng Internet cần phải thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có thể kể đến như tăng cường kiểm tra các hội nhóm có nội dung về cờ bạc trên mạng Internet.

Kịp thời phát hiện các tổ nhóm, đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép để xử lý; Quản lý chặt chẽ các hình thức chơi game trên mạng Internet, các website có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trái phép cần phải bị phát hiện và xử lý kịp thời.

Đồng thời, nghiên cứu để có những biện pháp quản lý tiền ảo, các phương tiện trung gian thanh toán. Tăng cường trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, các nhà mạng trong việc thực hiện các phương tiện trung gian thanh toán và các dịch vụ mạng có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc.

Đặc biệt, phải nghiên cứu, sửa đổi tăng mức chế tài và các biện pháp hành chính đối với các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép để đủ sức răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.