Các nhà sáng tạo TikTok Live cùng tỏa sáng trong đêm Be Shine Be Mine nhà Kolsme 2023

Vào dịp cuối năm 2023 đầu năm 2024, Công ty TNHH Kols Media (KOLSME) đã tổ chức đêm Gala 2023 với chủ đề “Be Shine Be Mine” nhằm tôn vinh các Nhà sáng tạo TikTok Live và các Agency đã cống hiến cho Công ty trong năm 2023 những thành tích xuất sắc.

Được biết, KOLSME là một trong những đối tác hàng đầu của TikTok Việt Nam nhận được nhiều giải thưởng vinh danh quý giá trong năm 2023. Đêm Gala "Be Shine Be Mine" quy tụ gần 500 Live Creator, các KOL, KOC tài năng nổi bật trên nền tảng TikTok Việt Nam được diễn ra tại Adora Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình. Công ty TNHH Kols Media (KOLSME) Là đơn vị đối tác chiến lược hàng đầu sở hữu lực lượng Live Creator đông đảo chiếm lĩnh thị trường TikTok Live Việt Nam hiện nay với hơn 2.000 Idol Live khắp cả nước. Đồng hành và phát triển cùng nền tảng TikTok Live gần 3 năm về lĩnh vực Đào tạo & Quản lý – Hỗ trợ các Live Creator, KOL, KOC tài năng. Kols Media đã có cho mình vị thế nhất định và nhiều giải thưởng vinh danh quý giá. Đặc biệt, trong năm 2023: Kols Media nhận cúp các giải thưởng danh giá tại Live Fest 2023 và TikTok Award 2023. TikTok Award: Giải thưởng Content Partner Of The Year 2023 Kols Media luôn tự hào là MCN hàng đầu khi sức ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh trong lĩnh vực Livestream tại Việt Nam cũng như là "người bạn đồng hành" luôn chắp cánh ước mơ cho nhiều Content Creator thế hệ trẻ và tiềm năng trong thời đại 4.0 hiện nay. TikTok Live Fest: Giải thưởng Live Match Creator Of The Year 2023 Creator Ngọc Lazy thuộc Công ty KOLs Media nhận giải Live Match Creator Of The Year tại sân khấu vinh danh Live Fest 2023. Ngọc Lazy (ID : ngoclazy07) là cô nàng mang tính cách lẫn vẻ đẹp nhẹ nhàng và nữ tính. Các phiên Live của cô thu hút phần lớn những người dùng trẻ yêu mến giọng hát và sự thú vị pha trộn chút dí dỏm thông qua các câu chuyện xung quanh cuộc sống của cô.

Giải thưởng Live Partner Of The Year Là "quả ngọt" cho sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ của Kols Media cùng hơn 2000 Live Creator của Công ty. Giải thưởng "Live Partner Of The Year" không chỉ là một thước đo cho sự nỗ lực và sáng tạo của Kols Media mà còn là một sự công nhận đáng kể cho vai trò quan trọng của họ trong cộng đồng trực tuyến tại Việt Nam. Giải thưởng SEA Live Partner Of The Year

Giám đốc vận hành Công ty KOLs Media: Bà Đỗ Ánh nhận giải "SEA Partner Of The Year" tại sự kiện Live Fest 2023. Thành công của Công ty Kols Media khi giành được giải thưởng này cho thấy sự cống hiến của họ trong việc xây dựng cộng đồng nhà sáng tạo trực tuyến sôi động và đầy năng lượng trên nền tảng TikTok. Gala "Be Shine Be Mine" nhà Kols Media 2023 Be Shine Be Mine – Mỗi Idol được ví như viên ngọc thô, mang nhiều nét đặc trưng khác nhau, phải trải qua nhiều thử thách và nỗ lực hàng ngày mới có thể có được sự bình tĩnh, dũng cảm mỗi khi đối mặt với khó khăn, thử thách; đi kèm với đó là sự bao bọc, che chở của KOLSME để tạo nên một viên ngọc sáng, độc đáo của riêng mình ở thời điểm hiện tại. Dàn KOL, KOC, Live Creator check in thảm đỏ sự kiện "Be Shine Be Mine". Sự kiện được diễn ra vào ngày 25.12.2023 tại Adora 431 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình do Công ty TNHH Kols Media phối hợp cùng 6 TCN khác tổ chức. Quy tụ gần 500 Nhà sáng tạo TikTok Live nổi bật, các KOL, KOC tài năng. Là đêm trao giải và vinh danh trực tiếp các Idol và Agency có sức ảnh hưởng tích cực, cống hiến nhiều giá trị xuất sắc cho Công ty.

Các Hạng Mục Vinh Danh

Idol Cống Hiến Năm 2023

Một trong những hạng mục Vinh danh Idol có sức ảnh hưởng nổi bật nhất MXH TikTok Live Việt Nam của KOLSME. Ngọc Lazy (ID: ngoclazy07), Thuyên Baby (ID:thuyenbaby2905), Mindi (ID: mindi30399) là những Live Creator có đóng góp to lớn, đồng hành cùng sự phát triển của Công ty từ những nền móng đầu tiên trong lĩnh vực Livestream TikTok. Idol Ngọc Lazy, Thuyên Baby, Mindi lần lượt từ trái qua nhận giải Idol Cống Hiến 2023. Idol Xuất Sắc Năm 2023

Là Idol Quỳnh Na (ID: quynh.naa) và Idol Mina (ID: mina100220) có hoạt động sôi nổi, tích cực tham gia các sự kiện do TikTok cũng như Công ty tổ chức. Thường xuyên góp mặt trong các BXH lớn nhỏ, góp phần làm nên tiếng vang KOLSME được nhiều người biết tới. Idol Triển Vọng Năm 2023

Idol triển vọng 2023 gọi tên Idol Tường Nhi (ID: tuongnhi9999) và Idol Bơ Maris (ID: pn_maris_), 2 tân binh có khả năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai trên nền tảng TikTok Live Việt Nam. Idol Tiêu Biểu Năm 2023

Idol tiêu biểu năm 2023 là một giải thưởng thuộc về 2 Idol xuất sắc Ngân Nguyễn (ID: arta_nguyen) và Hà Vy Vy (ID: ha.vy.vy) đã có nhiều đóng góp tích cực cho Công ty về phát triển mảng Livestream TikTok. Idol Mina nhận giải Idol xuất sắc 2023 tại Sự kiện "Be Shine Be Mine". Idol Của Năm 2023

Giải thưởng "Idol của năm" bao gồm nhiều Live Creator: hanna.1909, nguyenthuongthang, ducdz8880, khanhha1368, bimbim_july21st, khongkhanhly260395, minhhue8386, thuycuc1205, sushii_0312, xinhnhu3006, ngochoa30042001, minhthien4902 có hoạt động tích cực trong năm 2023, đem lại nhiều nội dung giá trị cho cộng đồng TikTok Live và Công ty. Tranh Cúp Event Gala Be Shine Be Mine

Đây là chiếc cúp danh giá dành riêng cho Live Creator đứng top BXH hàng ngày khi tham gia Event nội bộ nhà KOLSME, đi kèm đó là một chuyến du lịch nước Mỹ và vé tham dự sự kiện Live Fest Global. Bà Đỗ Ánh – Giám đốc Vận hành Công ty trao cúp và giải thưởng Be Shine Be Mine cho Idol Ngọc Lazy. Giải Thưởng Vinh Danh Agency

Bên cạnh các giải thưởng dành cho Idol KOLSME còn có các hạng mục vinh danh sự đóng góp của các Agency, bao gồm: - Agency cống hiến 2023: Trần Thị Khánh Huyền - Agency xuất sắc 2023: Tường Nhi - Agency tiêu biểu 2023: Văn Nhì - Agency của năm 2023: Đức Đz, Kiệt Nguyễn, Võ Ngọc Giàu, Mai Thanh Sang, Thu Lê Agency Trần Thị Khánh Huyền nhận giải Agency cống hiến năm 2023 tại Gala. Màn Trình Diễn Văn Nghệ Và Mini Game

Gala Be Shine Be Mine đã được Công ty TNHH Kols Media phối hợp tổ chức với quy mô hoành tráng. Ngoài những hạng mục vinh danh còn có những màn trình diễn tiết mục văn nghệ đặc sắc, mini game, quay số trúng thưởng với nhiều khung bậc cảm xúc thăng hoa, hồi hộp để lại ấn tượng khó phai trong lòng các khách mời. Mở đầu Gala, chúng ta được thưởng thức giọng ca đầy nội lực của Idol Ngọc Lazy (ID: ngoclazy07) với bài hát "Sau Ánh Hào Quang". Idol Ngọc Lazy thể hiện ca khúc "Sau Ánh Hào Quang" tại đêm Gala Be Shine Be Mine. Và đặc biệt không thể thiếu sự trình diễn nảy lửa của nhóm nhảy KOLSME Girl (ID: km.girls7) và KOLSME Boy (ID: km.boys) mới được thành lập cách đây không lâu.

Ngoài ra còn có các phần quà Mini game, quay số trúng thưởng là tiết mục mà nhiều khách mời mong chờ nhất trong đêm Gala hoành tráng như: Apple watch, tai nghe không dây, gấu bearbrick và những phần quà có giá trị tiền mặt lớn.

Qua đêm Gala Be Shine Be Mine này, có thể thấy Công ty TNHH Kols Media ngày càng vững mạnh trong lĩnh vực Livestream TikTok Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Tự hào là người luôn dẫn đầu xu hướng trong thời đại công nghệ 4.0, là người bạn đồng hành cùng các Live Creator trẻ và tiềm năng. Chúc cho Kols Media luôn phát triển và sẽ có thêm nhiều đêm Gala thành công rực rỡ như Be Shine Be Mine 2023.

