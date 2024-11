Các quốc gia NATO thúc giục dân chúng chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh có thể xảy ra

Một người lính Thụy Điển tham gia cuộc tập trận quân sự Nordic Response tại biên giới Phần Lan/Na Uy. Ảnh Getty Images

Nhiều cơ quan truyền thông đưa tin, một số quốc gia Bắc Âu đã công bố thông tin tư vấn cho người dân về cách chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh có thể xảy ra hoặc các cuộc khủng hoảng bất ngờ khác.

Tuần này, Thụy Điển đã bắt đầu gửi hàng triệu tập sách cập nhật có tiêu đề "Trong trường hợp khủng hoảng hoặc chiến tranh". Tập sách năm nay có dung lượng gấp đôi so với ấn bản trước vì chính phủ mô tả tình hình an ninh đang xấu đi do xung đột ở Ukraine.

Giám đốc Cơ quan ứng phó dân sự Thụy Điển Mikael Frisell tuyên bố: "Tình hình an ninh rất nghiêm trọng và tất cả chúng ta cần tăng cường khả năng phục hồi để đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng khác nhau và cuối cùng là chiến tranh".



Phần Lan đã ra mắt một trang web mới về "chuẩn bị ứng phó với các sự cố và khủng hoảng", trong khi người dân Na Uy được cho là đã bắt đầu nhận được các tờ rơi kêu gọi họ chuẩn bị tự xoay xở trong một tuần trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, chiến tranh hoặc các mối đe dọa khác.

Các hướng dẫn bao gồm hướng dẫn về những việc cần làm trong trường hợp xảy ra nhiều tình huống khác nhau và yêu cầu người dân đảm bảo rằng họ có thể tự chăm sóc bản thân, ít nhất là ban đầu, trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Người Phần Lan được khuyến khích chuẩn bị để ứng phó với tình trạng mất điện trong những tháng mùa đông bằng nguồn điện dự phòng, viên iốt (dùng để bảo vệ tuyến giáp khỏi tác động của bức xạ) và các loại thực phẩm dễ nấu. Tờ rơi trực tuyến của Phần Lan cũng giải thích cách chính phủ có kế hoạch ứng phó trong trường hợp đất nước bị tấn công.



Các khuyến nghị ở Thụy Điển bao gồm dự trữ đủ thực phẩm và nước uống trong 72 giờ, đề xuất người dân tích trữ khoai tây, bắp cải, cà rốt và trứng.

Đầu năm nay, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của Đan Mạch đã thông báo cho người dân về lượng nước, thực phẩm và thuốc men mà người dân cần để vượt qua tình huống khủng hoảng kéo dài 3 ngày.

Cả Stockholm và Helsinki gần đây đã từ bỏ hàng thập kỷ không liên minh quân sự để gia nhập NATO sau khi xung đột nổ ra giữa Nga và Ukraine. Thụy Điển đã gia nhập NATO trong năm nay và trở thành thành viên mới nhất của khối. Phần Lan đã làm như vậy vào năm 2023. Na Uy và Đan Mạch nằm trong số các thành viên sáng lập.