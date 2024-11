Ông Zelensky bất ngờ có mặt ở tiền tuyến nơi đang bị Nga bao vây

Tổng thống Ukraine Zelensky thăm tiền tuyến ở Pokrovsk. Ảnh Reuters

Ngày 19/11, Ukraine đánh dấu 1.000 ngày kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến trong bối cảnh cuộc chiến đang ở ngã ba quan trọng sau chiến thắng bầu cử ở Mỹ của ông Donald Trump. Đảng Cộng hòa đã hứa sẽ chấm dứt chiến tranh mà không nói cách thức, làm dấy lên triển vọng về các cuộc đàm phán trong tương lai.



Hình ảnh và video trên trang web của tổng thống Ukraine cho thấy ông Zelensky trao giải thưởng cho các trung sĩ ở cả hai thị trấn trong vùng Donbas.

"Chúng tôi đang giữ vững vị trí của mình", ông phát biểu trong bài phát biểu qua video vào buổi tối khi đứng trước một tấm biển ở ngoại ô Kupiansk.

Thị trấn Pokrovsk là mục tiêu tiếp theo của Nga trong chiến dịch tiến về phía tây để chiếm đóng hoàn toàn cả hai vùng Donetsk và Luhansk, cùng nhau tạo nên Donbas. Lực lượng của Moscow đã tiến đến cách ngoại ô thành phố khoảng 8 km.

"Tôi biết rằng chỉ nhờ sức mạnh của các bạn mà miền Đông mới không bị Nga chiếm đóng hoàn toàn", ông Zelensky phát biểu trong một video được đăng trên trang web.

Thị trấn Pokrovsk nằm tại ngã tư đường bộ và đường sắt khiến nơi đây trở thành điểm hậu cần quan trọng cho quân đội và dân thường. Mỏ than của thành phố này là mỏ duy nhất ở Ukraine sản xuất than cốc, một loại than quan trọng cho ngành công nghiệp thép quốc gia.

Kupiansk nằm xa hơn về phía bắc ở khu vực Kharkov, nơi lực lượng Nga cũng đang gây sức ép. Các báo cáo của quân đội Ukraine tuần trước cho biết một số binh lính Nga đã tiến vào thành phố trong thời gian ngắn.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo lực lượng của nước này đã chiếm được ngôi làng Novooleksiivka nằm giữa Pokrovsk và Kurakhove, một khu vực khác ở phía nam đang bị Nga tấn công.



Blog quân sự Rybar cho biết quân đội Nga đã mở rộng quyền kiểm soát khu vực này, đặc biệt là ở các khu vực rừng rậm.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine không thừa nhận Novooleksiivka nằm trong tay Nga, nhưng lưu ý rằng đây là một phần của khu vực mà lực lượng của họ đã đẩy lùi 27 trong số 35 cuộc tấn công của Nga.

Văn phòng của ông Zelensky cho biết ông cũng đã đến thăm các khu vực khác của vùng Donetsk để kiểm tra tình trạng phòng thủ và thảo luận về công tác chuẩn bị cho mùa đông sắp tới với các quan chức khu vực. Phần lớn cơ sở hạ tầng - cung cấp nước, điện và khí đốt tự nhiên - đã bị phá hủy trong khu vực khi các thành phố và thị trấn bị tấn công hàng ngày.

Thống đốc khu vực Vadym Filashkin cho biết khoảng 324.000 thường dân vẫn ở lại các khu vực do Kiev kiểm soát, giảm so với con số khoảng 2 triệu trước cuộc chiến.

Thống đốc vùng Zaporizhzhia xa hơn về phía tây cho biết ít nhất 10 máy bay không người lái của Nga đã tấn công thành phố lớn nhất của vùng, cũng được gọi là Zaporizhzhia. Khoảng 10.000 cư dân không có điện.



Trước đó, các quan chức tại cảng Odesa ở Biển Đen cho biết một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã giết chết 10 người và làm bị thương 55 người, trong đó có ba người bị thương nặng. Nga chiếm 1/5 diện tích Ukraine và đã tiến triển với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2022 trong những tháng gần đây.