Các "sứ giả" hòa bình Việt Nam nhận Huy chương cao quý của Liên Hợp Quốc

Lễ trao Huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hoà bình của LHQ cho 63 thành viên của BVDC 2.3. Ảnh: Nguyễn Đảm

Trung tá, bác sĩ Trịnh Mỹ Hòa, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam tại Nam Sudan (BVDC 2.3) cho biết, sau 12 tháng kể từ khi triển khai ngày 26/3/2021 tại Bentiu-Phân khu Unity, BVDC 2.3 đã chăm sóc sức khỏe và điều trị bệnh với chất lượng cao cho hơn 1.400 lượt bệnh nhân là nhân viên LHQ và người dân bản địa, tiến hành thành công 16 ca phẫu thuật phức tạp, vận chuyển cấp cứu đường không 15 ca. Áp dụng nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhân phù hợp với điều kiện dã chiến. BV cũng đã làm tốt công tác phòng chống dịch, tiêm phòng vaccine Covid-19, cung cấp oxy và xử lý tất cả chất thải y tế cho các BV cấp 1 khu vực Phái bộ.

Bên cạnh đó, thực hiện chuỗi chiến dịch thân thiện với môi trường, làm các tác phẩm từ vật liệu tái chế..., cùng các đơn vị bạn đã tích cực tiến hành nhiều buổi trao đổi chuyên môn, huấn luyện nhằm tăng cường kiến thức và kỹ năng y tế. Hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được đẩy mạnh thông qua chuỗi 9 hoạt động quân-dân kết hợp (CIMIC) sâu và rộng của BV.



Phát biểu tại buổi lễ, bà Hiroko Hirahara - Trưởng Căn cứ Bentiu của Phái bộ và Chuẩn tướng Dhananjay Joshi - Quyền Tư lệnh lực lượng LHQ tại Nam Sudan đánh giá cao sự cống hiến, sự tận tâm và sự chuyên nghiệp của BVDC 2.3.

"Chúng tôi rất vui vì nhận được những phản hồi tích cực về những gì BVDC Việt Nam đã làm được. Tôi ghi nhận sâu sắc và đánh giá cao các thành tựu của các bạn. Xin gửi lời cảm ơn tới gia đình của các bạn vì họ cũng là một phần của "gia đình" Bentiu", bà Hiroko Hirahara xúc động chia sẻ tại buổi lễ.

Chiến sĩ "mũ nồi xanh" Việt Nam đón nhận phần thưởng cao quý của Liên Hợp Quốc. Ảnh: Nguyễn Đảm

Cũng tại buổi lễ, Chuẩn tướng Dhananjay Joshi hoan nghênh nỗ lực tham gia các hoạt động quân-dân kết hợp (CIMIC) của BVDC 2.3 dù rất bận rộn với công việc chuyên môn. Có thể kể đến nhiều hoạt động CIMIC BV đã tích cực tham gia như: Tư vấn HIV/AIDS, hỗ trợ BV Bentiu, chia sẻ thuốc men và các trang thiết bị cho các cơ quan chức năng địa phương, ủng hộ các thiết bị hữu ích và đồ dùng học tập cho học sinh...

Đại tá Waleed Elazizy, Trưởng Quân y Phái bộ cho biết: "Bất chấp những khó khăn do đại dịch Covid-19, BVDC của Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn và kiểm soát dịch tại căn cứ Bentiu, cũng như đóng góp tích cực những biện pháp chuyên nghiệp và hiệu quả để ngăn chặn Covid-19 lây lan trong BV, bảo đảm môi trường an toàn cho các bệnh nhân đang được điều trị. Ghi nhận những nỗ lực của các y sĩ, bác sĩ Việt Nam, các nhân viên LHQ ở đây cảm thấy an toàn và thoải mái khi tới BVDC 2.3 điều trị".



Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ và giúp đỡ của Phái bộ UNMISS, các cơ quan LHQ và các đơn vị cùng đóng quân. Ảnh: Nguyễn Đảm

Nhấn mạnh một năm sống và làm việc tại Bentiu là quãng thời gian với những trải nghiệm không thể nào quên với tất cả các thành viên BVDC 2.3, trung tá Phạm Tân Phong - Chỉ huy trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ và giúp đỡ của Phái bộ UNMISS, các cơ quan LHQ và các đơn vị cùng đóng quân.

Dưới tiết trời nắng như thiêu đốt của vùng đất Bentiu bụi đỏ, 63 cán bộ, nhân viên Việt Nam trong trang phục gìn giữ hòa bình, đi giày ghệt, mang găng tay trắng và đội mũ beret xanh có biểu tượng của LHQ đứng nghiêm trang, tự hào nhận Huy chương ghi nhận sự cống hiến trong cả nhiệm kỳ sát cánh bên nhau như gia đình lớn, góp phần thực hiện sứ mệnh cao cả của LHQ trong việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, nhân viên LHQ - khoảnh khắc thật đặc biệt và khó quên.

Trên tấm huy chương danh dự được nhận, màu xanh da trời tượng trưng cho LHQ, màu đen và xanh là biểu tượng cho đất nước Nam Sudan và màu trắng nói lên khát vọng vì hòa bình và sự thịnh vượng.

Buổi lễ trao huy chương là một cột mốc quan trọng và ấn tượng, đánh dấu một năm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình với những thành tích và nỗ lực đáng khích lệ của BVDC 2.3. Những nỗ lực đó không những nói lên Việt Nam là một quốc gia thành viên có trách nhiệm của LHQ mà còn là tình cảm sâu sắc của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Nam Sudan.

Từ tháng 6/2014 đến nay, Việt Nam đã cử 261 lượt cán bộ, nhân viên đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc bao gồm 72 lượt sĩ quan làm nhiệm vụ độc lập. Trong đó có 4 sĩ quan trúng tuyển vào làm việc tại Cục Hoạt động hòa bình, trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ và Sở Chỉ huy Phái bộ Cộng hòa Trung Phi và 189 y, bác sĩ của các BV dã chiến cấp 2 tại Phái bộ Nam Sudan.