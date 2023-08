Dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2023 sau lọc ảo

Trao đổi với PV báo Dân Việt về đự doán điểm chuẩn đại học năm 2023 sau lọc ảo, ThS. Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) cho hay, sau khi thực hiện lọc ảo lần 1, trường nhận kết quả trả về đạt hơn 110%. Với tỷ lệ trả về này trong các đợt lọc ảo tiếp theo, trường dự kiến sẽ điều chỉnh mức điểm trúng tuyển của một số ngành thu hút thí sinh cao để đạt tỷ lệ gọi khoảng trên 100%".

Nhận định kết quả tuyển sinh năm nay, Ths Dung chia sẻ, một số ít ngành sẽ có mức điểm trúng tuyển cao hơn từ 0,5 đến 1 điểm so với mức điểm sàn (16 - 21 điểm) như Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện, Thiết kế đồ họa, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Marketing, Quản trị kinh doanh, Digital Marketing,…

Thí sinh tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2023. Ảnh: Tào Nga

TS. Lê Quốc Phong, Phó hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam cho biết: "Năm 2023, trường tuyển sinh 3 ngành học Kỹ thuật Địa chất, Kỹ thuật Dầu khí, Kỹ thuật Hóa học, trong đó phương thức kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT xét các khối A00, A01, D07. Dự kiến điểm chuẩn năm nay của trường sẽ tương đương năm 2022. Ngay sau khi hệ thống lọc ảo của Bộ GDĐT kết thúc, trường sẽ công bố điểm chuẩn vào chiều tối ngày 20/8".

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Việt Nhật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết: "Dự đoán điểm chuẩn năm 2023 của trường bằng hoặc tăng nhẹ so với năm 2022, bằng hoặc cao nhỉnh hơn so với mức điểm sàn năm 2023. Ví dụ như ngành Nhật Bản học, điểm chuẩn năm 2022 là 21,5, điểm sàn năm nay là 22 nên điểm chuẩn dư kiến sẽ bằng hoặc cao hơn mức 22 điểm. Một số ngành như Công nghệ thực phẩm và Sức khoẻ, Kỹ thuật cơ điện tử do mới mở chưa được nhiều người biết đến thì dự báo điểm chuẩn ở mức xấp xỉ điểm sàn 20.

TS Hằng nêu lý do trường ít có thí sinh ảo vì hầu hết thí sinh đăng ký vào trường theo đúng nhu cầu, sở thích và đặt xét tuyển ở những vị trí nguyện vọng đầu tiên. Dự kiến sau 17h ngày 20/8 trường sẽ công bố điểm chuẩn.

Thời gian nhập học trực tiếp các trường đại học

Chia sẻ của TS Hằng, theo quy định, sau khi có điểm chuẩn trúng tuyển, thí sinh đăng ký nhập học trực tuyến. Tuy nhiên Trường Đại học Việt Nhật sẽ tổ chức các hoạt động chào đón sinh viên nhập học trực tiếp luôn từ 22-27/8. Sau đó, sinh viên được nghỉ lễ 2/9 và ngày 5/9 quay trở lại thi xếp lớp, chính thức bước vào năm học mới.



Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, nhà trường thông báo cho sinh viên nhập học trực tiếp từ 28-30/8.

Theo kế hoạch tuyển sinh, thời gian nhập học Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2023 cho từng diện xét tuyển như sau: Đối với diện xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, thí sinh đã xác nhận nhập học trước 17h ngày 15/8. Thí sinh trúng tuyển năm 2023 nhập học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 từ ngày 23/8 đến ngày 6/9.

Đối với thí sinh sử dụng kết quả xét học bạ hoặc sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sẽ biết điểm chuẩn trước 17h ngày 22/8. Đại học Sư phạm Hà Nội 2 công bố kết quả trúng tuyển trên chuyên trang tuyển sinh của trường. Thí sinh nhập học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 từ ngày 23/8 đến ngày 6/9. Với phương thức này, nếu còn chỉ tiêu, nhà trường sẽ xét tuyển đợt 2.

Tính đến ngày 18/8, Bộ GDĐT đã tiến hành lọc ảo lần 3. Từ 14 giờ ngày 20/8, các trường tải về kết quả lọc ảo. Theo PGS.TS Lê Đình Nam, Phó Trưởng phòng Tuyển sinh, Đại học Bách khoa Hà Nội, năm nay nhóm tuyển lọc ảo miền Bắc giữ ổn định số trường tham gia là 58. Nhóm trường phía Bắc tiến hành lọc ảo 6 lần.

Ông Dương Tôn Thái Dương, Phó Trưởng Ban Đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM thông tin, nhóm lọc ảo miền Nam năm nay có 86 trường tham gia, với 10 lần lọc ảo. Trong đó, ngày đầu và ngày cuối cùng mỗi ngày 1 lần, 4 ngày còn lại lọc ảo 2 lần trước và sau khi Bộ GDĐT tiến hành lọc ảo.