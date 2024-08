Các trường dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2024 sau lọc ảo: Những ngành "hot" nào tăng mạnh?

Dự đoán điểm chuẩn đại học năm 2024 sau lọc ảo

Chia sẻ với PV báo Dân Việt về dự đoán điểm chuẩn đại học 2024 sau lọc ảo và lịch công bố điểm chuẩn đại học năm 2024, ThS. Nguyễn Thảo Chi, Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết: "Ngày 18/8, trường sẽ công bố điểm chuẩn tới thí sinh.

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 không chỉ môn Văn mà môn Địa lý, Lịch sử cũng có mức điểm tăng cao so với 2023 và các năm trước. Các môn khác có môn tăng, môn giảm nhưng không đáng kể. Trong đó tổ hợp khối D, C có điểm trung bình tăng, đặc biệt khối C tăng mạnh. Do các ngành thuộc khoa học xã hội nhân văn là những ngành thường sử dụng tổ hợp khối D, C để xét tuyển nên năm 2024 có thể có điểm chuẩn trúng tuyển sẽ tăng so với năm trước, đặc biệt là các ngành xét tuyển bằng tổ hợp khối C00".

Thí sinh lo lắng trước thông tin điểm chuẩn tăng cao. Ảnh: Tào Nga

Cũng theo ThS Chi: "Những ngành của trường được thí sinh và xã hội quan tâm nhiều trong giai đoạn hiện nay là các ngành Ngôn ngữ Anh, Truyền thông, Báo chí, Du lịch, Tâm lý học, Quan hệ quốc tế, sau đó là đến các ngành ngôn ngữ khác, các ngành về phục vụ cộng đồng, văn hóa nghệ thuật, quản lý, giáo dục...

Ngoài ra các ngành học thuộc khối khoa học cơ bản cũng ngày càng được xã hội quan tâm hơn so với trước đây vì được Nhà nước, Đại học Quốc gia TP.HCM và nhà trường đầu tư hỗ trợ, tạo điều kiện nhiều cho người học".

Thực tế, sau các lần lọc ảo đầu tiên, nhiều trường đại học cho biết số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 tăng mạnh, có trường tăng gấp đôi. Số thí sinh đăng ký xét tuyển tăng, cộng thêm điểm thi tốt nghiệp năm nay khá cao so với năm ngoái khiến nhiều trường dự báo điểm chuẩn năm nay tiếp tục tăng.

TS. Phạm Thanh Hà, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Giao thông vận tải, cho hay, dự đoán điểm chuẩn vào một số ngành của trường năm nay có thể tăng từ 0,25 đến 0,5: "Các ngành điểm chuẩn có khả năng tăng nhất vẫn là những ngành có "sức nóng" như Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật cơ khí...".

Nhiều ngành điểm chuẩn tăng

Tiến sĩ, Kiến trúc sư Hồ Quốc Khánh, Trưởng phòng Truyền thông và tuyển sinh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, cho biết, theo kế hoạch chung của Bộ GDĐT, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sẽ thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 chậm nhất là ngày 19/8.

Về dự kiến điểm chuẩn Trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2024, theo TS Khánh, điểm chuẩn nhóm ngành Kiến trúc, Xây dựng nói riêng và điểm chuẩn của các nhóm ngành đào tạo nói chung của Trường sẽ tăng so với năm 2023, đặc biệt tăng mạnh với phương thức xét tuyển kết hợp.

Các ngành Công nghệ thông tin, ngành Khoa học máy tính, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, ngành Kinh tế xây dựng, ngành Quản lý xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật ô tô... nằm trong nhóm các ngành, chuyên ngành được nhiều thí sinh quan tâm và lựa chọn. Ngoài ra, có một số ngành/chuyên ngành mới nhưng thu hút được quan tâm của thí sinh như Quản lý dự án, Kiểm toán đầu tư xây dựng, Công nghệ đa phương tiện, Logistics đô thị, Mỹ thuật đô thị…

Với nhóm ngành Kiến trúc và Quy hoạch, điểm chuẩn dao động từ 18-22 điểm với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và từ 22-26 điểm với phương thức xét tuyển kết hợp.

Nhóm ngành Mỹ thuật, điểm chuẩn dao động từ 17-19 điểm với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và từ 22-23 điểm với phương thức xét tuyển kết hợp.

Nhóm ngành Xây dựng, điểm chuẩn dao động từ 22.5-25 điểm với phương thức xét tuyển kết quả học tập cấp THPT (học bạ), 17-21 điểm với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và từ 22-25 điểm với phương thức xét tuyển kết hợp.

Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin, điểm chuẩn dao động từ 27-28 điểm với phương thức xét tuyển học bạ, 25-27 điểm với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và từ 26.5-27.5 điểm với phương thức xét tuyển kết hợp.

Nhóm ngành Quản lý xây dựng, điểm chuẩn dao động từ 24.5-26.5 điểm với phương thức xét tuyển học bạ, 21.5-23.5 điểm với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và từ 25.5-26.5 điểm với phương thức xét tuyển kết hợp.

Nhóm ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ khí, điểm chuẩn dao động từ 22.5-27 điểm với phương thức xét tuyển học bạ, 18.5-24.5 điểm với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và từ 22-25.5 điểm với phương thức xét tuyển kết hợp.

Nhóm ngành Kỹ thuật vật liệu và môi trường, điểm chuẩn dao động từ 22.5-23 điểm với phương thức xét tuyển học bạ, 17-19 điểm với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và từ 22-23 điểm với phương thức xét tuyển kết hợp.

Nhóm ngành Quản lý công nghiệp, bao gồm ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, chuyên ngành Logistics đô thị, điểm chuẩn dao động từ 20-23 điểm với phương thức xét tuyển học bạ, 21-23 điểm với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và từ 26.5-27.5 điểm với phương thức xét tuyển kết hợp. Điểm giữa các nhóm ngành có độ chênh nhất định.