Tại sao tăng động giảm chú ý ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ?

Hiện nay, vẫn chưa có một nghiên cứu nào khẳng định chắc chắn nguyên nhân gây rối loạn giấc ngủ ở trẻ tăng động giảm chú ý. Tuy nhiên, các vấn đề về rối loạn giấc ngủ có thể liên quan đến:

- Thuốc điều trị tăng động giảm chú ý: Nhiều loại thuốc kích thích thần kinh trung ương dùng để tăng cường tính tập trung cho trẻ tăng động giảm chú ý cũng có thể gây ra tác dụng phụ là rối loạn giấc ngủ.

- Rối loạn hành vi: Việc trẻ hiếu động, tăng hoạt động quá mức vào ban ngày cũng có thể là nguyên nhân gây khó ngủ vào ban đêm.

- Bất thường tín hiệu não bộ: Những tín hiệu sóng não bất thường tìm thấy qua chẩn đoán hình ảnh của trẻ tăng động giảm chú ý cũng là một trong những nguyên nhân gây rối loạn giấc ngủ.

- Giảm sản xuất melatonin - một hormone giúp cơ thể dễ vào giấc ngủ hơn.

Một số thuốc tăng động giảm chú ý có thể gây khó ngủ

Rối loạn giấc ngủ ảnh hưởng đến trẻ tăng động giảm chú ý như thế nào?

Ngủ không đủ giấc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ như:

- Làm tăng nặng hơn các biểu hiện tăng động, giảm chú ý, khiến trẻ không tập trung và mất kiên nhẫn hơn trong việc hoàn thành các nhiệm vụ trong ngày.

- Trẻ gặp nhiều lỗi bất cẩn hơn trong hoạt động hằng ngày.

- Tạo cảm giác bồn chồn, khó chịu, mệt mỏi. Trẻ có thể hay gắt gỏng và gây hấn nhiều hơn với bạn bè, bộc lộ biểu hiện cáu kỉnh, quấy khóc thường xuyên.

- Gây ra các vấn đề về rối loạn tâm thần khác như trầm cảm, căng thẳng thần kinh, rối loạn lo âu.

Giải pháp cải thiện rối loạn giấc ngủ hiệu quả cho trẻ tăng động

Khi trẻ tăng động giảm chú ý gặp các vấn đề về rối loạn giấc ngủ, ngủ khó, ngủ không sâu giấc, cha mẹ tham khảo các lời khuyên sau để cải thiện cho con.

Thiết lập thói quen đi ngủ cho con

- Tạo cho trẻ không gian ngủ yên tĩnh, hạn chế tiếng ồn và ánh sáng.

- Không để các đồ vật gây phân tâm như đồ chơi, thiết bị điện tử trong tầm nhìn của trẻ.

- Tắt ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, máy tính, tivi… 30 phút trước khi ngủ.

- Tạo các thói quen cố định trước khi ngủ cho trẻ như: Đọc truyện, tập hít thở sâu, uống nước ấm hoặc tâm sự cùng cha mẹ.

Sử dụng thuốc hợp lý

Trong trường hợp rối loạn giấc ngủ của trẻ được gây ra do tác dụng phụ của một số thuốc điều trị tăng động giảm chú ý, cha mẹ nên trao đổi cụ thể với bác sĩ về tình trạng của trẻ để bác sĩ thay đổi thuốc hoặc thay đổi phương án điều trị cho trẻ.

Trao đổi với bác sĩ để nhận lời khuyên về thuốc cải thiện rối loạn giấc ngủ ở trẻ

Một số thuốc tăng melatoin cũng có thể được sử dụng để cải thiện rối loạn giấc ngủ cho trẻ tăng động giảm chú ý. Tuy nhiên, melatoin cần được sử dụng theo sự cân nhắc của bác sĩ về độ tuổi cũng như mức độ nghiêm trọng của rối loạn giấc ngủ. Cha mẹ cần tuân thủ sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

