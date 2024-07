Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng với một Phó Chủ tịch UBND huyện ở Quảng Trị

Ngày 4/7/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị họp xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Chủ trì cuộc họp do ông Lê Quang Tùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Quang Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Ảnh: N.V

Sau khi xem xét kết quả kiểm tra và đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhận thấy ông Lê Quang Thuận - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý đất đai, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và đảng viên.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm; căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Quang Thuận bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị đã chỉ ra những vi phạm của ông Lê Quang Thuận.

Theo đó, với trách nhiệm là Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa phụ trách lĩnh vực đất đai, ông Thuận đã ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất vi phạm quy định pháp luật về đất đai.

2 trong 4 bị can đã bị khởi tố bắt tạm giam. Ảnh: N.V

Những vi phạm này gây hậu quả khó khắc phục, nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước và gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và bản thân, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 bị can là cán bộ ở Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Hướng Hóa, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Hướng Hóa và địa chính thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa). 4 bị can bị khởi tố, bắt giam về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".