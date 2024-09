CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng được tha tù

Bà Nguyễn Phương Hằng tại phiên tòa phúc thẩm hồi tháng 4. Ảnh: Chinh Hoàng

Sáng 19/9, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, CEO Đại Nam (Bình Dương) Nguyễn Phương Hằng được giảm án và ra tù sớm.

Theo nguồn tin, dự kiến, bà Phương Hằng sẽ chấp hành bản án đến ngày 24/12/2024. Tuy nhiên, do chấp hành tốt nội quy, bà đã được giảm án và ra tù sớm hơn.

"Dịp Quốc khánh 2/9, Trại giam An Phước (Bình Dương) đã đề nghị giảm án cho bà Hằng. Tuy nhiên, do thủ tục hành chính, việc giảm án chưa được thực hiện ngay. Đến nay, thủ tục đã hoàn tất và bà Hằng đã được thả tự do", nguồn tin nói.

Trước đó, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án phúc thẩm đối với vụ án của bà Hằng và các đồng phạm. Tòa tuyên phạt bà Hằng 2 năm 9 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Các bị cáo còn lại cũng nhận mức án tương tự.