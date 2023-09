Cái kết nghiệt ngã của bóng đá Việt Nam tại ASIAD 2023

Rơi vào "bảng tử thần", Olympic Việt Nam sớm bị loại

Môn bóng đá nam ASIAD 2023 có 6 bảng đấu. Các đội tuyển thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn ra 2 đội tuyển dẫn đầu mỗi bảng cùng với 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/8.

Olympic Việt Nam nằm ở bảng B, bảng "tử thần" cùng với Olympic Ả Rập Saudi, Olympic Iran và Olympic Mông Cổ. Mặc dù rơi vào bảng đấu cực khó, song người hâm mộ Việt Nam vẫn lạc quan vào khả năng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành quyền vào vòng 1/8.

Olympic Việt Nam (áo trắng) không thể vượt qua vòng bảng. Ảnh: VFF.

Niềm tin của các CĐV Việt Nam hoàn toàn có căn cứ, bởi Olympic Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Quan Văn Chuẩn, Phan Tuấn Tài, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Đức Việt, Đinh Xuân Tiến, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Quốc Việt, Nhâm Mạnh Dũng… Bên cạnh đó, họ đã sát cánh cùng nhau ở nhiều giải đấu nên thi đấu khá ăn ý.

Ở trận ra quân, Olympic Việt Nam khởi đầu khá suôn sẻ khi giành chiến thắng 4-2 trước Olympic Mông Cổ nhờ cú đúp của Nguyễn Quốc Việt cùng các pha làm bàn của Khuất Văn Khang, Võ Nguyên Hoàng.

Đáng tiếc là ở lượt trận thứ 2, Olympic Việt Nam nhận thất bại 0-4 trước Olympic Iran. Đến lượt trận cuối cùng vòng bảng, các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn để thua 1-3 trước Olympic Ả Rập Saudi.

Kết thúc bảng B, Olympic Iran đứng đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận như Olympic Ả Rập Saudi nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng (+7 so với +5). Olympic Việt Nam xếp thứ 3 với 3 điểm cùng hiệu số -4. Olympic Mông Cổ toàn thua 3 trận và đứng bét bảng.

Do 2 đội tuyển bảng C là Olympic Syria và Olympic Afghanistan rút lui nên chỉ có 5 đội tuyển đứng thứ 3 cạnh tranh 4 tấm vé vào chơi ở vòng 1/8. Để so sánh thành tích của các đội tuyển đứng thứ 3, Ban tổ chức giải không tính kết quả ở màn so tài với đội tuyển đứng cuối các bảng đấu.

Ảnh: VFF.

Vì vậy, Olympic Việt Nam đứng cuối trong danh sách 5 đội tuyển đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất khi không có điểm nào và hiệu số bàn thắng -6. Olympic Indonesia là đội tuyển đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất với 3 điểm. Tiếp theo là Olympic Qatar (1 điểm, hiệu số -2), Olympic Thái Lan (1 điểm, hiệu số -4) và Olympic Myanmar (1 điểm, hiệu số -4).

Như vậy, Đông Nam Á có 3 đội tuyển giành quyền vào vòng 1/8 môn bóng đá nam ASIAD 2023 gồm Olympic Indonesia, Olympic Thái Lan và Olympic Myanmar. Sở dĩ, 3 đội tuyển này vượt qua vòng bảng vì họ nằm ở những bảng đấu "dễ thở" hơn so với Olympic Việt Nam.

ĐT nữ Việt Nam dừng bước từ vòng bảng

Môn bóng đá nữ ASIAD 2023 có 5 bảng đấu. Các đội tuyển thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn ra 5 đội tuyển đứng đầu mỗi bảng và 3 đội tuyển đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào vòng tứ kết.

ĐT nữ Việt Nam nằm bảng bảng D cùng ĐT nữ Nhật Bản, ĐT nữ Nepal và ĐT nữ Bangladesh. Trận ra quân, ĐT nữ Việt Nam vượt qua Nepal với tỷ số 2-0 nhờ các pha làm bàn của Phạm Hải Yến và Nguyễn Thị Bích Thùy.

Đến lượt trận thứ 2, ĐT nữ Việt Nam đại thắng 6-1 trước ĐT nữ Bangladesh. Nguyễn Thị Bích Thùy lập cú đúp, 4 bàn còn lại của Việt Nam đến từ Phạm Hải Yến, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Thị Duyên và Thái Thị Thảo.

ĐT nữ Việt Nam (áo đỏ) bị loại đầy cay đắng. Ảnh: VFF.

Đáng tiếc là ở lượt trận cuối cùng, ĐT nữ Việt Nam phải nhận thất bại 0-7 trước ĐT nữ Nhật Bản. Shiokoshi (19', 24'), Chiba (51', 77'), (Wakisaka 55' pen) và Osawa (69', 90+2') là những người chọc thủng lưới thủ môn Trần Thị Kim Thanh.

Kết thúc bảng D, Nhật Bản đứng đầu với 9 điểm cùng hiệu số bàn thắng +23. Việt Nam đứng thứ 2 với 6 điểm và hiệu số 0. Tiếp theo là Nepal (1 điểm, hiệu số -10) và Bangladesh (1 điểm, hiệu số -13).

Trong bảng xếp hạng các đội tuyển nhì bảng có thành tích tốt nhất, chỉ có 4 đội tuyển cạnh tranh, bởi bảng C chỉ có 2 đội tuyển góp mặt nên đội đứng thứ 2 là Singapore không được xét thành tích nhì bảng. Thành tích của 4 đội tuyển cũng không được tính kết quả trận đấu với đội bét bảng.

Vì vậy, cả 4 đội tuyển đều có được 3 điểm. Kết quả, ĐT nữ Uzbekistan đứng đầu với hiệu số 0. Tiếp theo là ĐT nữ Thái Lan (hiệu số 0) và ĐT nữ Philippines (hiệu số -1). ĐT nữ Việt Nam xếp thứ 4 với hiệu số -5.

Như vậy, ở môn bóng đá nữ ASIAD 2023, Đông Nam Á có 2 đại diện là ĐT nữ Thái Lan và ĐT nữ Philippines góp mặt tại vòng tứ kết. So với ĐT nữ Việt Nam, cả 2 cái tên này đều ở bảng đấu dễ chơi hơn.

Cụ thể, Thái Lan nằm ở bảng B cùng Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ. Trong khi đó, Philippines ở bảng E cùng Hàn Quốc, Myanmar và Hong Kong (Trung Quốc).