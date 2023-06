Vợ chồng tôi thường khắc khẩu và giảng hòa trên giường. Buồn cười vì cả 2 còn lấy đó làm thú vị. Chúng tôi không đến nỗi thiếu kiến thức để hiểu không nên lạm dụng nhưng tật xấu không bỏ được…

H.Giang (Tiền Giang)

Được mang ra làm quà kết nối là một trong những “giá trị gia tăng” đáo để của tình dục. Nhiều cặp đôi sáng cãi nhau ỏm tỏi, tối tay bắt mặt mừng như không là nhờ cuộc hòa giải của xác thịt.

Trong chuyện này, phần lớn các bà khởi xướng, các ông bị động. Những ca đồng vợ đồng chồng hiếm hơn và mang một “sắc thái” khác.

Xin nói ngay, ân ái chỉ thi thố trên giường của các cặp đôi dễ tính, phần nào ruột để ngoài da và nội dung bất đồng thường nhẹ nhàng.

Cuộc cãi thường ít dính tới chính chăn gối.

Ảnh mang tính minh họa - Freepik

Bằng cách này, giường chiếu còn được dùng như phép thử. Việc chồng vợ gật đầu lâm trận là để kiểm chứng lời hứa phong phú khúc dạo đầu thay vì lẹt xẹt cho có.

Kiểu gì cũng phải nói rằng khó bỏ qua tài hòa giải lợi hại tình dục. Dù nhìn bằng con mắt gì, hầu hết cặp vợ chồng phải nhờ đến nó lúc này hay lúc khác. Cặp đôi nào bảo chưa từng nhờ tình dục để cơm lành canh ngọt thường là nói dối.

Nói đi phải nói lại vài điều. Trước hết, chuyện giường chiếu có thể dùng để làm hòa nhưng không giải quyết được xung đột. Đôi ba bữa vui cửa vui nhà nhưng gốc rễ xung khắc còn đó thì sớm muộn lại một cơn bão táp nổ ra. Nhiều cặp đôi đánh rồi đàm như cơm bữa là vì thế.

Bản thân ân ái, trong vai hòa giải viên, đa phần mang thần thái sự vụ hơn là một cuộc giao hoan bản chất. Rất khó cho qua chuyện mặt nặng mày nhẹ, có khi nặng lời trước đó, để ăn nằm thong dong. Xài quá nhiều kiểu khoái lạc hành chính này không hứa hẹn điều gì tốt đẹp.

Như đã nói, kiểu gì rồi cũng có lúc người ta mượn tay tình dục để tìm lại hòa khí; cái dở nằm ở sự lạm dụng. Thỉnh thoảng dùng đến thì có khi thêm thi vị cho cuộc sống vợ chồng. Tránh quen tay làm hoài. Nguyên tắc an toàn đơn giản cần nhớ là mâu thuẫn ngoài phòng the thì giải quyết ngoài phòng the.