Cảm xúc buồn, vui lẫn lộn của các thí sinh vùng biên Lào Cai trong ngày đầu tiên thì tốt nghiệp THTP năm 2024

Các thí sinh huyện biên giới Bát Xát (Lào Cai) hoàn thành bài thì môn Toán. Ảnh: Mùa Xuân.

Ghi nhận của phóng viên Báo Dân Việt tại 2 điểm thi của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai trong ngày 27/6, buổi sáng các thí sinh bước vào thi môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT năm 2024 với tâm trạng vui mừng, phấn khởi khi đề thi Ngữ văn không quá khó, vừa sức. Buổi chiều sau khi ra khỏi phòng thi, các thí sinh đều tỏ ra lo lắng, bởi đề thi môn Toán khó, một số câu trong đề thi vượt sức của các em.

Kết thúc môn thi Ngữ văn trong buổi sáng (27/6), huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai có 801 thí sinh hoàn thành bài thi, không có trường hợp giám thị, thí sinh vi phạm quy chế thi, 2 thí sinh bỏ thi (là học sinh của trường THPT số 2 Bát Xát, lý do bỏ thi đi chữa bệnh dài ngày).

Em Phàn Trung Kiên, thí sinh tại điểm thi số 1 huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai chia sẻ: Sáng nay, đề thi môn Văn rơi vào phần đầu của tác phẩm Đất nước, em làm được bài khá tốt vì em đã ôn hết rồi. Em đánh giá là bài thi môn Ngữ văn chắc điểm đạt khoảng được 80%.

Các thí sinh thi tại Trường THPT số 1 huyện Bát Xát (Lào Cai) xem lại đề thi khi kết thúc bài thi môn Toán. Ảnh: Mùa Xuân.



Cũng trong chiều nay (27/6), bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng lo lắng, em Đỗ Thị Vân Anh, Trường THPT số 1 huyện Bát Xát (Lào Cai), tâm sự: Đề thi môn Toán năm nay khó và vượt quá so với sức lực học tập của em. Em mong sẽ được khoảng trên 8 điểm.

Em Trần Lã Đức Thăng, Trường THPT số 1 huyện Bát Xát (Lào Cai) cũng bảo: Em cảm thấy đề thi môn Toán năm nay lạ, khó hơn, các bạn học cùng em mọi người đều cảm nhận khó. Có một số câu trong đề thi có dạng phân hoá cao, em ôn và học cũng chưa gặp bao giờ. Em dự đoán bản thân mình chỉ được trên 7,5 điểm môn này.

Thí sinh chia sẻ cảm xúc với người thân khi ra khỏi phòng thi tại Trường THPT số 1 huyện Bát Xát (Lào Cai). Ảnh: Mùa Xuân.

Còn em Phạm Thị Hằng, Trường THPT số 2 huyện Bát Xát (Lào Cai) ra khỏi phòng thi, với tâm trạng lo lắng hơn nói: Đối với bản thân em đề thi môn Toán thực sự rất khó, em chỉ dự đoán bản thân mình chỉ được 50% số điểm thi môn này thôi.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai, chiều nay (27/6), toàn tỉnh có 8.176 thí sinh dự thi môn Toán (đạt 99,71%), vắng 24 thí sinh so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn thi này.

Trong số 24 thí sinh vắng thi có 9 thí sinh trung học phổ thông, 5 thí sinh giáo dục thường xuyên và 10 thí sinh tự do.

Lý do vắng thi, có 3 thí sinh ốm, 5 thí sinh miễn thi do khuyết tật nặng, 2 thí sinh miễn thi do tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, 14 thí sinh vắng không lý do.

Điểm thi số 2 tại Trường PTDT nội trú THCS&THPT huyện Bát Xát (Lào Cai). Ảnh: Mùa Xuân.

Thầy giáo Nguyễn Công Hướng, Phó Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú THCS&THPT huyện Bát Xát (Lào Cai), cho biết: Đây là điểm thi số 2 của huyện Bát Xát được Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh Lào Cai bố trí tại nhà trường.

Qua ngày thi đầu tiên, công tác đảm bảo an ninh diễn ra an toàn tuyệt đối, không có thí sinh, giám thị vi phạm nội quy, quy chế thi. Đặc biệt là nhà trường còn bố trí cho gần 200 thí sinh thuộc Trường THPT số 2 huyện Bát Xát ăn, ở tại trường để di chuyển về đến phòng thi thuận tiện nhất cho các em.

Clip: Cảm xúc của các thí sinh huyện vùng biên Bát Xát, tỉnh Lào Cai trong ngày đầu tiên thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh Lào Cai có 8.385 thí sinh đăng ký và đủ điều kiện dự thi. Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2023 - 2024 hơn 8.000 thí sinh thuộc các trường THPT, Trung tâm GDTX và hơn 320 thí sinh tự do. Về số lượng điểm, phòng thi, toàn tỉnh có 26 điểm thi/368 phòng thi (14 phòng thi ghép) tại 9 huyện, thị xã, thành phố. Chiều ngày (26/6), tỉnh Lào Cai có 8.351 thí sinh đến làm thủ tục dự thi; trong số này có 34 thí sinh vắng thi. Bên cạnh đó, để tiện cho các thí sinh ở xa dự thi tại các điểm thi, các địa phương đã bố trí ăn nghỉ tập trung cho 3.426 thí sinh. Lý do vắng làm thủ tục dự thi, có 3 thí sinh bị ốm; 5 thí sinh miễn thi do khuyết tật nặng; 2 thí sinh miễn thi do tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; 24 thí sinh vắng không lý do.