Video: Những chiếc "mắt thần” góp phần đảm bảo trật tự xã hội

Việc “camera an ninh” phủ sóng tại các tuyến đường, khu dân cư tại nhiều địa phương trên cả nước không chỉ giúp người dân chấp hành tốt quy định pháp luật mà còn phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành, quản lý nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.